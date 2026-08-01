Un proyecto republicano busca inhabilitar de por vida a Anthony Fauci tras acogerse más de 100 veces a la Quinta Enmienda durante su última audiencia

Anthony Fauci durante la audiencia de esta semana en el Congreso.Alex WROBLEWSKI / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 31 de julio, 2026

Tras la tensa y reveladora audiencia en el Capitolio esta semana, los republicanos de la Cámara de Representantes han elevado la presión contra el exdirector del NIAID, Anthony Fauci.

Un nuevo proyecto de ley liderado por el congresista Rich McCormick busca prohibir permanentemente que el exfuncionario vuelva a prestar servicios para el gobierno federal, además de abrir vías para su eventual procesamiento penal.

La iniciativa surge como respuesta directa a la comparecencia de Fauci ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, presidido por el republicano Rand Paul.

Durante la sesión, el exasesor médico se acogió a la Quinta Enmienda en más de un centenar de ocasiones para evitar responder preguntas sobre su gestión de la pandemia, los orígenes del virus y las contradicciones entre sus diarios personales y sus declaraciones previas bajo juramento.

La ley STOP the SWAMP y las consecuencias del silencio gubernamental

El proyecto presentado por McCormick, titulado ley STOP the SWAMP, establece la inhabilitación inmediata para ocupar cargos federales a cualquier funcionario que se niegue a responder preguntas legítimas de los legisladores o que sea condenado por perjurio.

Asimismo, la normativa autoriza a los miembros del Congreso a remitir a los testigos ante la justicia ordinaria si retienen información de manera ilegal.

"Lo vimos evadir tantas preguntas, acogiéndose a la Quinta... eso está bien, es su derecho constitucional", señaló McCormick en un video compartido con Fox News Digital.

"Pero también tienes derecho, si tu caja registradora en Burger King viene con 20 dólares de menos y tu jefe te pregunta por qué... si te acoges a la Quinta, es tu capacidad, pero puedo despedirte. Debería ser de la misma manera en el gobierno. Si no quieres responder preguntas sobre lo que hiciste mal, deberíamos poder despedirte", añadió.

Paralelamente, el senador Rand Paul anunció que su comité iniciará el proceso formal para declarar a Fauci en desacato al Congreso, paso previo a una posible remisión al Departamento de Justicia.

Contradicciones expuestas entre sus diarios y el testimonio oficial

La presión legislativa sobre el exfuncionario se intensificó tras la reciente divulgación de cientos de páginas de sus diarios personales escritos durante la crisis del COVID-19. Los documentos expusieron su atención hacia la notoriedad mediática y revelaron anotaciones donde se atribuía crédito por influir en el cierre prolongado de las escuelas.

Dichas anotaciones contradicen directamente la declaración prestada por el propio Fauci bajo juramento ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en enero de 2024, cuando afirmó categóricamente: "Yo no cerré las escuelas".

A pesar de no enfrentar cargos criminales por el momento y de mantener su postura defensiva atribuyendo las críticas a motivaciones políticas, las evidencias documentales han reavivado las exigencias de rendición de cuentas.