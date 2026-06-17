Según un informe, Epstein intentó incriminar a Trump, pero no tenía pruebas

Publicado por Joaquín Núñez 16 de junio, 2026

Jeffrey Epstein intentó proporcionar información sobre Donald Trump a fiscales federales mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual en 2019, pero no logró aportar evidencia verificable que respaldara acusaciones contra el actual presidente. Así lo señaló una investigación publicada por The New York Times, titulada ‘The Untold Story of Jeffrey Epstein Final Days’.

La información del Times forma parte de un extenso informe que publicaron sobre los últimos días de Epstein antes de su muerte en una cárcel federal de Manhattan, donde permanecía detenido a la espera de juicio por cargos relacionados con tráfico sexual de menores.

De acuerdo con la investigación, Epstein y sus abogados exploraron posibles vías de cooperación con las autoridades federales mientras avanzaba el proceso judicial en su contra. Como parte de esos esfuerzos, el magnate intentó ofrecer información sobre ciertas figuras mediáticas, con el objetivo de obtener algún beneficio.

Según el NYT, Trump figuró entre las personas sobre las que Epstein buscó aportar información. Sin embargo, la investigación sostiene que no logró presentar pruebas sustanciales ni evidencia verificable que pudiera ser utilizada por los fiscales.

Además, Epstein habría realizado ataques personales contra Trump, llamándolo "estafador total".

La publicación vuelve a poner el foco sobre la relación que ambos mantuvieron durante las décadas de 1980 y 1990. Trump y Epstein coincidieron en distintos eventos sociales en Florida y Nueva York antes de distanciarse a comienzos de los años 2000. A lo largo de los años, Trump ha sostenido que rompió relaciones con Epstein mucho antes de que este fuera acusado por delitos sexuales.

El informe también se produce en medio de la controversia por los llamados "archivos Epstein", un conjunto de documentos judiciales, testimonios y registros vinculados a las investigaciones sobre la red de tráfico sexual operada por el magnate. El presidente firmó la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar todos los documentos y registros relacionados con Jeffrey Epstein que no estén clasificados.