Nueva victoria judicial para Trump: tribunal habilita el fin del TPS para dos países africanos

Publicado por Joaquín Núñez 31 de julio, 2026

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito permitió a la Administración Trump avanzar con la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Etiopía y Sudán del Sur, al revocar dos órdenes judiciales que habían bloqueado temporalmente la medida.

En concreto, el tribunal anuló dos fallos de tribunales inferiores que habían ordenado mantener vigente el TPS para ciudadanos de ambos países mientras analizaban demandas presentadas por la organización African Communities Together y otros beneficiarios del programa.

Los jueces Julie Rikelman, Seth Aframe y Joshua Dunlap concluyeron que las órdenes de los tribunales inferiores eran incompatibles con el precedente establecido recientemente por la Corte Suprema en el caso Mullin v. Doe. Según ese fallo, los tribunales federales no pueden bloquear la terminación del TPS basándose únicamente en reclamos que no sean de naturaleza constitucional. Tanto Rikelman como Aframe fueron nominados durante la Administración Biden.

La decisión representa una nueva victoria para la política migratoria del presidente Donald Trump y llega pocas semanas después de que la Corte Suprema limitara el alcance de los tribunales federales para revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la finalización de designaciones de TPS.

"(El fallo) Mullin sostuvo que 'la prohibición de revisión judicial prevista en la ley del TPS se aplica a todas las reclamaciones no constitucionales' que impugnen la decisión del secretario de Seguridad Nacional con respecto a la terminación de una designación de TPS", escribieron los jueces en su fallo.

Tras conocerse la decisión, el procurador general de Iowa, Eric Wessan, celebró el fallo. "Estas son victorias claras para el presidente Trump tras su gran triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dejó en claro que los tribunales de distrito no deben cuestionar las rescisiones del TPS, y, incluso mientras esto se resuelve, nos estamos acercando al final de este litigio porque los tribunales de distrito no deberían estar conociendo estas disputas, y eso es lo que dijo la Corte Suprema", le dijo a Fox News Digital.