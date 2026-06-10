Bill Gates en audiencia sobre el caso Epstein: "Nunca victimicé a nadie"

Publicado por AFP 10 de junio, 2026

Bill Gates, cofundador de Microsoft, declaró este miércoles que "nunca ha victimizado a nadie" al enfrentarse al interrogatorio de los legisladores sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para una entrevista transcrita sobre el financiero caído en desgracia, que murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

"Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas. Nunca fui a su isla, a su rancho ni a su casa en Florida. Nunca he victimizado a nadie", declaró Gates en una declaración preparada para la audiencia a puerta cerrada, publicada en su sitio web personal.

Gates describió su encuentro con Epstein como "un grave error de juicio" y añadió: "Si el tiempo que pasé con Epstein le otorgó alguna credibilidad, lo lamento profundamente".

El panel solicitó la comparecencia de Gates después de que los documentos publicados por el Departamento de Justicia plantearan nuevas preguntas sobre sus contactos con Epstein.

Otras figuras destacadas también han comparecido ante el comité, entre ellas Bill y Hillary Clinton, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

La relación con Epstein

Los archivos de Epstein incluyen un borrador de correo electrónico de 2013 en el que el financiero parecía sugerir que había ayudado a Gates a sobrellevar las consecuencias de sus relaciones extramatrimoniales, incluso proporcionándole antibióticos tras contraer una infección de transmisión sexual.

Gates ha calificado el correo electrónico de falso y ha negado las acusaciones.

Según informó el Wall Street Journal, Gates declaró al personal de su fundación que había tenido relaciones extramatrimoniales con dos mujeres rusas, pero negó haber pasado tiempo con las víctimas de Epstein.

Gates declaró en la audiencia de este miércoles que conoció a Epstein en 2011, tres años después de que el financiero se declarara culpable en Florida de solicitar los servicios de una menor para la prostitución.

Gates afirmó que Epstein había asegurado que podía recaudar miles de millones para la salud mundial de las personas a las que prestaba servicios de impuestos y gestión patrimonial.

"Recuerdo que sabía que Epstein había tenido problemas legales con anterioridad, pero no comprendía del todo la magnitud de los crímenes que había cometido. Acepté la presentación sin analizarla con la debida atención", declaró Gates en su testimonio.

Según él, sus interacciones terminaron en diciembre de 2014, después de que quedó claro que ninguno de los posibles donantes identificados por Epstein estaba lo suficientemente interesado como para seguir adelante.

"Le dije que no iríamos más allá y dejé de comunicarme con él y de reunirme con él", dijo Gates.

En su testimonio del miércoles, Gates dijo que se enteró de que el financiero "había llegado a tener conocimiento de información sensible sobre mi vida personal, incluido el hecho de que le había sido infiel en mi matrimonio".

Según él, estos asuntos "no tenían nada que ver con mis interacciones con Epstein", pero él intentó "utilizar información sobre mis infidelidades —además de muchas mentiras que añadió— para presionarme a que volviera con él. No lo consiguió", afirmó.