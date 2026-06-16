Publicado por Carlos Dominguez 16 de junio, 2026

El partido de derecha Alternativa para Alemania (AfD) respaldó este martes a Elon Musk en su enfrentamiento contra el canal estatal alemán ZDF por sus falsas acusaciones sobre el tema de la migración.

El conflicto comenzó después de que el canal de televisión, en su cobertura de los disturbios por la inmigración descontrolada en Belfast, afirmara que Musk había llamado a una "cacería de migrantes" en sus publicaciones en redes sociales.

El propietario de X desmintió la información, calificándola de "terrible mentira", y anunció acciones legales contra el canal, que, según AFP, desde entonces ha eliminado el pasaje controvertido.

Weidel se solidariza con Musk y denuncia la difamación mediática

Ante la presión, ZDF se vio obligada primero a admitir que sus palabras eran "imprecisas y potencialmente engañosas", y posteriormente eliminó por completo el fragmento controvertido tras recibir una carta de cese y desistimiento de los abogados de Musk.

La copresidente de AfD, Alice Weidel, expresó su apoyo a Musk en la red social X luego de que este anunciara que había tomado acciones legales contra el canal: "Me alegra oír eso, @elonmusk. La difamación no debe quedar sin consecuencias. No permitas que se salgan con la suya".

El propietario de X se ha mostrado abiertamente a favor de AfD en los últimos años y también ha respaldado a otras fuerzas políticas europeas que defienden la soberanía y el control migratorio en Europa.

En defensa de las protestas ciudadanas

Los altercados comenzaron en Belfast tras el brutal apuñalamiento de Stephen Ogilvie, de 44 años, el lunes pasado en el norte de la ciudad. Un hombre sudanés de 30 años, Hadi Alodid, fue imputado por intento de asesinato. Las imágenes del ataque se viralizaron rápidamente y desencadenaron protestas masivas.

Musk, lejos de incitar a la violencia, ha defendido públicamente el derecho de los ciudadanos a protestar. El propietario de X incluso compartió una publicación del activista conservador Tommy Robinson en la que llamaba a la protesta ciudadana: "Solo mediante protestas repetidas y contundentes se logrará algún cambio", escribió.

A principios de este mes, el primer ministro británico, Keir Starmer, acusó a Elon Musk de intentar "fomentar la división" en el Reino Unido con sus publicaciones sobre el manejo policial del brutal asesinato del estudiante Henry Nowak a manos de un hombre sij.