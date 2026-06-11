Irlanda del Norte: al menos 19 detenidos, incluido un menor de 16 años, en las protestas contra la inmigración descontrolada en Belfast

La policía utiliza un cañón de agua mientras bloquea el paso a los manifestantes en Glengormley, al norte de Belfast AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 11 de junio, 2026

La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) ha arrestado ya a 19 personas, incluido un menor de 16 años, por los disturbios registrados esta semana en varias zonas de Belfast.

Los altercados comenzaron tras el brutal apuñalamiento sufrido por Stephen Ogilvie, de 44 años, el lunes en el norte de Belfast. Un hombre sudanés de 30 años, Hadi Alodid, fue imputado por intento de asesinato. Las imágenes del ataque se viralizaron rápidamente y desencadenaron protestas que derivaron en violencia.

El martes y el miércoles fueron las jornadas más violentas. Los manifestantes atacaron viviendas, vehículos y contenedores en áreas como el pueblo suburbano de Glengormley y el pueblo industrial de Portadown. La policía tuvo que desplegar cañones de agua para dispersar a los grupos que lanzaban ladrillos, botellas y otros objetos.

En la noche del jueves, la situación fue más calmada, aunque se registró un ataque incendiario en la parte trasera de una vivienda en Shore Road, norte de Belfast.

"El Gobierno le ha dado la espalda al pueblo"

La agresión a Ogilvie provocó llamamientos a manifestarse por parte de figuras de la derecha, como el activista Tommy Robinson y Elon Musk.

Robinson ha publicado una serie de mensajes en redes sociales en los que critica al Gobierno del primer ministro laborista, Keir Starmer. El activista, conocido por sus posturas en temas de inmigración e identidad nacional, escribió en X: "Gran Bretaña está al límite y el Gobierno le ha dado la espalda al pueblo".

Elon Musk incluso compartió una publicación del activista en la que llamaba a la protesta ciudadana: "Solo mediante protestas repetidas y contundentes se logrará algún cambio".

El Gobierno culpa al "racismo" y a las redes sociales

Por su parte, Naomi Long, ministra del Interior de Irlanda del Norte, señaló que la violencia de las manifestaciones se basa en el "racismo" y criticó a quienes, a través de las redes sociales, han aprovechado y exagerado el miedo real que las personas experimentan por los hechos ocurridos.

Elon Musk respondió en X de manera contundente: "Los migrantes asesinos que decapitan a personas inocentes en su propia ciudad son lo que realmente está enfadando a la gente, ¡no las 'redes sociales'"

La noche del miércoles, la policía advirtió que compartir en plataformas digitales las direcciones de personas extranjeras podría ser considerado un delito penal. La policía también anunció el despliegue de más efectivos. Se espera que lleguen refuerzos procedentes del resto del Reino Unido este jueves.

El doble rasero de Keir Starmer

Mientras que ante los disturbios de Belfast, el primer ministro Keir Starmer se limitó a calificar las protestas de "impactantes" y "completamente inaceptables", prometiendo "todo el peso de la ley" contra los manifestantes, su reacción en 2020 ante las protestas violentas en EEUU por la muerte de George Floyd fue notablemente distinta.

En aquel entonces, como líder de la oposición, Starmer llegó a arrodillarse públicamente junto a Angela Rayner en apoyo al movimiento Black Lives Matter (BLM). Además, en un mensaje conjunto enviado a todo el personal laborista, Starmer y Rayner declararon estar "conmocionados y enfadados" por la muerte de Floyd y dijeron haber observado "con horror" cómo manifestantes que ejercían "pacíficamente" su derecho a la protesta eran recibidos con la fuerza policial.