¿El fin de la politización judicial en el SDNY? James McDonald nominado por Trump como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de junio, 2026

El presidente Donald Trump anunció de manera oficial su intención de nombrar a James M. McDonald como el nuevo fiscal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

La plaza judicial, considerada históricamente como la más influyente del territorio norteamericano debido a su jurisdicción sobre Wall Street, recibirá a un especialista técnico de sólida trayectoria en el cumplimiento de la ley y los mercados de capitales.

A través de un mensaje difundido en Truth Social, el mandatario manifestó su total respaldo al perfil profesional del nominado para asumir el control operativo de la fiscalía en Manhattan.

Con esta nominación, la Casa Blanca avanza en la reconfiguración de los mandos clave del Departamento de Justicia, priorizando perfiles orientados al combate del delito financiero y la protección del orden económico nacional.

Un perfil de carrera con experiencia regulatoria y judicial

McDonald posee un amplio arraigo en el propio Distrito Sur de Nueva York, donde ejerció previamente las funciones de fiscal federal adjunto.

El abogado, oriundo del estado de Oklahoma, cuenta además con un profundo conocimiento de la administración interna de Washington, habiendo fungido como Director de Cumplimiento de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) durante el primer periodo presidencial de Trump.

En el plano académico y corporativo, McDonald ostenta credenciales del más alto nivel dentro del sistema legal estadounidense. Como lo detalla el propio del presidente de la nación, el nominado es graduado de Harvard y de la Escuela de Leyes de la Universidad de Virginia.

Se desempeñó como asistente legal del presidente de la Corte Suprema de Justicia, John G. Roberts, Jr., y hasta la fecha ejercía funciones como socio principal en la prestigiosa firma de abogados Sullivan & Cromwell.

Respaldo a las fuerzas del orden y expectativas institucionales

La designación de McDonald apunta a restaurar los cauces de colaboración técnica entre los fiscales federales de Manhattan y las agencias de seguridad ciudadana.

La administración Trump busca dejar atrás las etapas de activismo judicial y priorizar la persecución del crimen bajo criterios de estricta legalidad.

En sus propias declaraciones en Truth Social, el presidente Trump manifestó textualmente: "Estoy seguro de que Jamie ofrecerá sólidos resultados para nuestro país como el próximo Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ya que cuenta con el respeto de nuestros patriotas de las fuerzas del orden, la comunidad legal y el estrado judicial, y trabajará fantásticamente con ellos".

El nombramiento ahora deberá seguir el curso correspondiente en las instancias legislativas para su ratificación definitiva.