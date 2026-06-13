Trump anuncia que el acuerdo con Irán se firmará el domingo

Publicado por Israel Duro 13 de junio, 2026

Donald Trump anunció mediante un post en su cuenta de Truth Social que el acuerdo de paz con Irán se firmará a lo largo del domingo. Una afirmación que contradice directamente el mensaje de Teherán, que negaba la posibilidad de que se sellara un pacto tan pronto.

De acuerdo con su publicación, "está previsto que el acuerdo se firme mañana y, nada más firmarse, el estrecho de Ormuz quedará ABIERTO A TODOS".

Trump volvió a acordarse de Barack Obama, de nuevo para subrayar que su acuerdo no tendrá nada que ver con el del expresidente demócrata, que sirvió, de acuerdo con el republicano, para abrir el camino hacia el arma nuclear para Irán.

"El acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán, el JCPOA, era un camino fácil, idílico y sin obstáculos hacia el arma nuclear, que Irán habría tenido hace seis años y habría utilizado hace mucho tiempo. Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡UN MURO CONTRA LAS ARMAS NUCLEARES! De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ya sea mediante compra, desarrollo o cualquier otra forma de adquisición".

"No habrá intercambio de dinero"

Trump también apuntó que "nuestra relación con Irán es muy diferente y mucho mejor que la que han mantenido las administraciones anteriores. A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les pagó, incluidos 1.700 millones de dólares en efectivo, no habrá intercambio de dinero".

Sobre el uranio enriquecido, uno de los grandes caballos de batalla para cerrar el acuerdo, el presidente apuntó: "En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, enterrado a gran profundidad bajo las imponentes montañas de granito hundidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y a sus brillantes pilotos, y lo diluiremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos".

Con todo ello, "esperamos con interés trabajar con Irán y con todo Oriente Medio durante mucho tiempo en el futuro. Esperemos que todo este proceso se desarrolle de forma rápida, fácil y sin contratiempos. Si no es así, contamos con la alternativa definitiva, ¡que esperemos no tener que volver a utilizar nunca más!"