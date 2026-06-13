Hollywood tiembla ante la megafusión avalada por la administración Trump que unirá a Paramount y Warner Bros

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 12 de junio, 2026

En una resolución que promete sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento y de los medios de comunicación, la administración Trump ha otorgado luz verde para que Paramount Skydance tome las riendas de Warner Bros. Discovery (WBD).

La determinación tomada por el Departamento de Justicia remueve el principal obstáculo regulatorio a nivel federal para una transacción corporativa que fusionará activos de gran calibre como el estudio de cine Warner Bros, HBO y CNN.

A través de un pronunciamiento oficial, la autoridad antimonopolio determinó que la consolidación de ambas firmas no representa una amenaza para el mercado interno.

El DOJ detalló que “no es probable que la transacción resulte en perjuicio para la competencia o para los consumidores estadounidenses, incluso con respecto a: video en streaming bajo demanda (SVOD); televisión lineal; y desarrollo de estudios, producción o distribución de películas para estreno en salas”.

El cerco de los estados demócratas

A pesar del dictamen favorable emitido por las agencias federales, el proceso corporativo aún debe sortear la resistencia del activismo judicial impulsado por facciones ligadas al Partido Demócrata.

Una alianza de fiscales generales estatales ha manifestado su intención de interponer recursos legales bajo el argumento de que el gobierno federal está desatendiendo las normativas de libre competencia.

Esta ofensiva, encabezada por distritos de corte progresista, busca postergar o bloquear la ejecución final del acuerdo.

La fiscalía del estado de California ratificó que mantendrá las indagatorias activas a nivel local. Al respecto, un portavoz del fiscal general de California, Rob Bonta, adelantó que “la fusión de Warner Bros y Paramount sigue bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de California”.

Por su parte, la directiva de Paramount ha desestimado la validez jurídica de estas acciones y mantiene sus esfuerzos enfocados en completar el traspaso operativo durante el tercer trimestre de este año, hacia finales de septiembre.

Reestructuración editorial y la batalla por CNN

La adquisición ha desatado nerviosismo en los sectores de la izquierda cultural y los medios hegemónicos de comunicación, debido a la inminente transición del canal de noticias CNN hacia la órbita de inversores vinculados al entorno de la centroderecha.

La operación cuenta con el respaldo financiero del empresario Larry Ellison, cofundador de Oracle, cuyo hijo, David Ellison, ejerce el cargo de director ejecutivo de Paramount. Figuras del entretenimiento afines al progresismo, como el músico Bruce Springsteen, han criticado públicamente la transacción, sugiriendo un supuesto alineamiento político de la firma de medios con el ejecutivo republicano.

No obstante, los representantes de la corporación han manifestado que el negocio dinamizará el sector frente a las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley.

Respecto a los cuestionamientos, Paramount emitió un comunicado expresando: “Agradecemos la exhaustiva revisión de esta transacción por parte del Departamento de Justicia, así como el trabajo de las otras agencias que han completado sus revisiones y han otorgado su aprobación hasta la fecha”.

La firma de entretenimiento complementó que el pacto beneficia el entorno de negocios "dando como resultado una empresa más sólida y mejor posicionada para competir contra plataformas tecnológicas dominantes en una industria cada vez más definida por la intensa competencia por las audiencias, el talento, la tecnología y la inversión".