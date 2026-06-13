Spencer Pratt declara "la guerra" para "salvar L.A." y anuncia que tiene material para que Bass o Raman "renuncien con vergüenza" a su candidatura

Publicado por Israel Duro 13 de junio, 2026

Spencer Pratt declaró la "guerra" para "salvar Los Ángeles" tras reconocer su derrota en la carrera por la alcaldía frente a la actual regidora, la demócrata Karen Bass, y a la concejal también demócrata Nithya Raman, de perfil más radical.

La estrella de los reality shows compartió una publicación en X en la que anunciaba la "Fase III" de su plan para la ciudad californiana después de que la "parte de la campaña electoral" dentro de su proyecto más amplio hubiera llegado a su fin. A partir de ahora llega "la guerra".

En el vídeo que acompaña a la publicación, Pratt se pregunta si la gente realmente creía que podrían deshacerse de él "tan fácilmente", tras su derrota en las urnas. De hecho, el excandidato republicano celebró haberse liberado de las limitaciones de la campaña: "Es la guerra".

"Oigan, imbéciles, no me metí en esto por el poder político, me metí en esto para desenmascarar esta maquinaria corrupta, y nada ha cambiado. Disfruten de sus reuniones inútiles en el Ayuntamiento. Voy a ponerlos en evidencia todos y cada uno de los días, ahora que no tengo que preocuparme por ofender a los espectadores de la CNN. No tengo campaña, ni leyes que me frenen ahora. Es la guerra. Es la hora cero para Los Ángeles".

"Mi objetivo no ha cambiado"

Como muestra de su nueva situación, Pratt se mostró desatado señalando que los ciudadanos de LA se encuentran "atrapados con dos idiotas responsables de todos sus problemas", y que la única opción que les queda es elegir entre "la tonta y la más tonta."

Además, el candidato republicano, que entró en la carrera un año después de perder su casa en el incendio de Palisades, añadió que notables promotores inmobiliarios, propietarios de negocios y empresarios le enviaron mensajes asegurando que, tras su derrota "están haciendo las maletas y abandonando la ciudad".

"Mi objetivo no ha cambiado. Me he centrado por completo en detener a estos animales comunistas, y los detendré. Si creéis que hemos descubierto mucho fraude y maldad en la campaña, esperad, tenemos algunas grabaciones de una de vuestras candidatas insultantes haciendo y diciendo algo que la haría dimitir avergonzada. Lo estaba guardando para las elecciones generales. Adelante, elegid a vuestro demonio, certificad vuestra elección y entonces lo veréis".

Pratt no desveló el origen de la grabación, aunque hizo un llamamiento a Bass y Raman a reflexionar sobre si Pratt era posible que un empleado de una de ellas pudiera haberla grabado "haciendo o diciendo algo que les obligara" a dimitir en desgracia.