EEUU contradice a Irán: CENTCOM dice que el estrecho de Ormuz sigue abierto y que ningún buque de guerra estadounidense fue alcanzado

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de junio, 2026

El Gobierno de los Estados Unidos desmintió este miércoles dos versiones difundidas por el régimen de Irán en medio de la escalada militar de este miércoles. Las autoridades federales primero refutaron que Teherán haya cerrado el estrecho de Ormuz y, posteriormente, que las fuerzas iraníes atacaran un buque de guerra estadounidense en esa vía marítima estratégica. Funcionarios estadounidenses calificaron ambas afirmaciones de falsas y aseguraron que el tránsito por el paso continúa con normalidad.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostuvo en su cuenta de ‘X’ que la navegación comercial no se ha interrumpido pese a las advertencias iraníes.

"Los buques comerciales continúan entrando y saliendo del estrecho de Ormuz esta noche", indicó el comando, encargado de supervisar las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

El mensaje respondió a los reportes de que la Guardia Revolucionaria de Irán habría anunciado planes para clausurar el paso tras la más reciente ronda de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní. Según Reuters, el alto mando militar conjunto de Irán advirtió que ni los petroleros ni los buques comerciales tendrían autorización para cruzar el estrecho, y amenazó con atacar cualquier embarcación que intentara hacerlo.

Por el estrecho de Ormuz circula una porción decisiva del comercio mundial de crudo, de modo que cualquier interrupción del tráfico repercute de inmediato en los mercados energéticos y financieros. Un cierre efectivo del paso figura desde hace años entre las principales amenazas con las que Teherán busca presionar a Washington y a sus aliados.

Además de afirmar que golpearon con precisión un buque estadounidense, Teherán también aseguró previamente que fuerzas navales iraníes y estadounidenses protagonizaron un enfrentamiento en el mar, un episodio que funcionarios de Estados Unidos a su vez desmintieron. Las autoridades iraníes no presentaron pruebas que respaldaran ninguna de las dos afirmaciones.

Los desmentidos se producen tras una nueva oleada de ataques estadounidenses contra objetivos en Irán, que según CENTCOM incluyeron defensas aéreas, sistemas de comunicaciones y capacidades de vigilancia militar. El comando describió esas acciones como operaciones "en defensa propia" frente a lo que calificó de una agresión iraní sostenida, en un momento de máxima tensión entre ambos países.