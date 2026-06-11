EN VIVO | Irán insiste en que el estrecho de Ormuz "está completamente cerrado" y disparó a dos barcos que trataban de cruzar

Publicado por Israel Duro 11 de junio, 2026

Las provocaciones de Irán y sus rupturas del alto el fuego con el ataque de principios de semana contra Israel y el derribo de un helicóptero Apache estadounidense han colmado la paciencia de Donald Trump, que ordenó bombardeos por segundo día consecutivo y advirtió a los ayatolás de que los cazas continuarán atacando su territorio y cada vez con mayor intensidad si no se cierra un acuerdo pronto.

Algo que no parece muy plausible en estos momentos, tras el lanzamiento de nuevos ataques por parte los Guardianes de la Revolución contra bases estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania que dejaron varios heridos. Los mediadores qataríes abandonaron Teherán tras intensas negociaciones.

El petróleo recuperó la senda alcista tras la escalada, con el precio del Brent y el West Texas Intermediate por encima de los 90 dólares durante la jornada bursátil asiática.

06:43 am Irán insiste en que el estrecho de Ormuz está "cerrado hasta nueva orden" 12:43 11/06/2026 12:43 11/06/2026 La nueva autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz insistió en que el tránsito por esta vía, clave para el transporte de hidrocarburos, queda completamente cerrado hasta nuevo aviso, tras los últimos ataques de Estados Unidos.



"Debido a las tensiones causadas por la agresión de las fuerzas estadounidenses en la región, y el anuncio hecho anoche por las fuerzas armadas iraníes, el estrecho de Ormuz quedará cerrado hasta nueva orden", indicó en un mensaje en X la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

05:18 am Rusia e Irán insisten en una vuelta a la mesa de negociaciones 12:38 11/06/2026 12:38 11/06/2026 El Kremlin y china instaron a Estados Unidos e Irán a reanudar las conversaciones de paz y advirtieron de que los nuevos ataques en su conflicto serían perjudiciales para la economía mundial.



«Hacemos un llamamiento a todas las partes en este conflicto para que actúen con moderación y vuelvan a la mesa de negociaciones», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando la AFP le preguntó por los nuevos ataques. Añadió que la escalada conlleva el riesgo de más "consecuencias negativas para la situación en la región y la economía mundial".

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​Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Lin Jian apuntó que "China insta encarecidamente a las partes implicadas a que cesen de inmediato las operaciones militares, retomen el diálogo y la negociación, respondan a los esfuerzos de mediación de los países pertinentes y alcancen lo antes posible un alto el fuego completo y duradero".

04:27 am El petróleo vuelve a subir tras el intercambio de ataques 12:12 11/06/2026 12:12 11/06/2026 Los precios del petróleo volvieron a subir tras alejarse la posibilidad de un acuerdo de paz temprano en Irán. El barril de Brent del mar del Norte, referente mundial, subía un 1,7% hasta los 94,68 dólares, mientras que el de WTI estadounidense avanzaba un 2% hasta los 91,84.

04:10 am Irán considera que la tregua ahora es "prácticamente irrelevante" 12:10 11/06/2026 12:10 11/06/2026 El alto el fugo en vigor entre Irán y Estados Unidos desde el 8 de abril no tiene ya prácticamente sentido, afirmó este jueves la diplomacia iraní tras una nueva noche de bombardeos estadounidenses.



"Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no sólo constituyen una violación palmaria de la Carta de Naciones Unidas (...), sino que además convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante", comentó la cancillería en un comunicado.

03:42 am Irán ataca bases estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait 11:59 11/06/2026 11:59 11/06/2026 En represalia por los últimos ataques estadounidenses, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber disparado 12 misiles balísticos contra la base de Al Azrak, en Jordania, utilizada por Estados Unidos. Además, indicaron que lanzaron ataques con drones contra las bases militares de Ali al Salem y Ahmad al Jaber en Kuwait, así como contra una instalación aérea en Baréin.



Las sirenas de alerta aérea se activaron en Baréin, según el Ministerio del Interior. En Kuwait, el ejército anunció que estaba "combatiendo objetivos aéreos hostiles" y la autoridad de aviación civil cerró el espacio aéreo del emirato.



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