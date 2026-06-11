Estados Unidos lanza una nueva ronda de ataques aéreos contra Irán por segundo día consecutivo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de junio, 2026

Por segundo día consecutivo, Estados Unidos lanzó este miércoles una nueva ronda de ataques contra objetivos en Irán en medio del creciente conflicto militar entre ambos países en la región del golfo Pérsico. La ofensiva se ejecutó por orden directa del presidente Donald Trump, quien más temprano había anticipado los ataques, y profundizó una escalada que arrancó con el derribo de un helicóptero estadounidense a comienzos de semana.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la operación a través de su cuenta en la red social ‘X’: "Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar hoy, a las 5:15 p. m. (hora del Este), nuevos ataques de defensa propia contra múltiples objetivos en Irán, por orden del comandante en jefe. Los ataques responden a la agresión injustificada y continuada de Irán".

De acuerdo con el New York Times, la televisión estatal iraní reportó que se escucharon tres explosiones en Sirik, en la isla de Kish y en Minab, localidades ubicadas a lo largo de la costa sur del país, donde se concentran puestos militares y navales. Una oficina de la emisora estatal IRIB informó además que las defensas aéreas se activaron en Asaluyeh, un importante centro energético próximo a las instalaciones de gas de South Pars. A su vez, la agencia Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, aseguró que las fuerzas estadounidenses atacaron una planta petroquímica en esa zona. De confirmarse esta información se estaría en presencia de una escalada significativa en el conflicto al atacarse infraestructura energética crítica.

Los ataques de este miércoles llegaron tras una jornada de intercambios de golpes el martes. Estados Unidos había bombardeado objetivos iraníes en represalia por el derribo de un helicóptero de ataque AH-64 Apache del Ejército estadounidense, ocurrido la noche del lunes cerca de la costa de Omán mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Los dos tripulantes fueron rescatados sin lesiones por un dron de superficie no tripulado, según el Comando Central. En respuesta a esos bombardeos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber atacado 21 objetivos en bases estadounidenses de la región, entre ellas instalaciones en Bahréin y Jordania, mientras que el ejército de Kuwait dijo haber interceptado un ataque.

Horas antes de la nueva ofensiva, Trump endureció su discurso contra el régimen iraní. "Les golpeamos con fuerza ayer y vamos a golpearles con fuerza de nuevo hoy", dijo el mandatario desde el Despacho Oval, en contraste con sus declaraciones del martes, cuando aseguró que ambos países estaban "en las últimas etapas" de un acuerdo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anticipó la operación ante periodistas en la Base Aérea MacDill, en Florida: "El Comando Central estará ocupado esta noche, porque el presidente Trump dijo que vamos a golpear duro a Irán, y lo haremos". Y añadió: "Si tenemos que negociar con bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso".

Desde Teherán, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que su país "no dejaría ningún ataque ni amenaza sin respuesta". Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el representante iraní Amir Saeid Iravani reclamó a Trump que cese sus amenazas: "Irán nunca ha negociado bajo amenazas y presión, y jamás se someterá a la presión o la coerción".

Las perspectivas de un acuerdo o una salida diplomática se redujeron la noche del miércoles, cuando una delegación mediadora de Qatar abandonó Teherán sin lograr avances en las conversaciones.