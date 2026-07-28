Thune echa un jarro de agua fría a la idea de suspender el receso para aprobar la Ley SAVE America

Publicado por Ben Whedon 28 de julio, 2026

El líder de la mayoría del Senado John Thune echó el lunes un jarro de agua fría sobre la posibilidad de cancelar el receso de agosto del Senado para aprobar la Ley SAVE America, afirmando que no veía ninguna vía para la aprobación del proyecto de ley.

La emblemática ley sobre la identificación de los votantes ha quedado estancada en el Senado debido al umbral de 60 votos necesario para superar el obstruccionismo parlamentario. Thune se ha negado a modificar el reglamento del Senado o a destituir al parlamentario para colar la ley de identificación de votantes a través del proceso de reconciliación, que se limita a asuntos presupuestarios.

Trump pidió a Thune que cancelara el receso para aprobar el proyecto de ley

Trump pidió el lunes a Thune que cancelara el receso para aprobar el proyecto de ley, pero Thune afirmó que nada había cambiado.

"Podríamos quedarnos aquí hasta Navidad y los demócratas no van a votar a favor de esto y los republicanos no van a eliminar el obstruccionismo legislativo", declaró a los periodistas.

"Dadme una justificación o una vía para alcanzar el éxito".

"Si [Trump] puede cambiar los hechos y empezar a convencer a algunos de esos senadores que están en contra para que cambien su voto a favor..."

También destacó que se había reunido anteriormente con 20 republicanos para debatir modificaciones en el reglamento del Senado y que 15 de ellos se habían opuesto a dicha medida.

"Ahora bien, si [Trump] puede cambiar los hechos y empezar a convencer a algunos de esos senadores que votan en contra para que voten a favor, entonces la conversación sería otra,", añadió, según Semafor.

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