Japón: alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,1

Varios policías ordenan evacuar una playa en Japón en una foto de archivo AFP

Publicado por AFP 28 de julio, 2026

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el sur de Japón, anunció la Agencia Meteorológica nipona (JMA), que emitió una alerta de tsunami.

El temblor alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó.

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