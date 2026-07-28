Japón: alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,1
sLa Agencia Meteorológica nipona indicó que el temblor alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica hindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos.
Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el sur de Japón, anunció la Agencia Meteorológica nipona (JMA), que emitió una alerta de tsunami.
El temblor alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó.
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