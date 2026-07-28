Publicado por Just The News /John Cole | The Center Square contributor 28 de julio, 2026

(The Center Square) - Durante la exitosa campaña de John Fetterman para el Senado de EEUU en 2022, se mostró un crítico acérrimo del umbral de 60 votos de la cámara alta para sacar adelante la legislación y abogó por la eliminación del filibusterismo.

El lunes, cambió de opinión y afirmó que se había "equivocado terriblemente" con esta postura.

"A mitad de mi primer mandato, ahora reconozco lo importante que es el filibusterismo y la situación en la que se encontraría nuestro país sin él", escribió Fetterman en un artículo de opinión para el Washington Post titulado Por qué cambié de opinión sobre el filibusterismo.

"Pensaba que acabar con el filibusterismo era necesario para obtener resultados que beneficiaran a las familias trabajadoras. Creía que era poco probable que los republicanos, al estar en minoría, encontraran un terreno común en la legislación que proponían los demócratas", escribió Fetterman. "Pensaba que los demócratas no estaban siendo tan implacables como los republicanos, y que teníamos que estar a ese nivel si queríamos calmar la ira que sentían los votantes".

Fetterman, el senador más veterano del estado, explicó que, en el momento de su campaña, la mayoría de los demócratas que ocupaban escaños en el Senado de EEUU intentaron poner fin al filibusterismo para impulsar más puntos del programa del entonces presidente Joe Biden. Como candidato, él apoyó esta iniciativa, que no tuvo éxito.

"Tras reflexionar, la búsqueda de esas victorias a corto plazo empañó la visión de conjunto y el impacto duradero de un Senado sin el filibusterismo — un Senado que ignoraba las voces de la minoría y de la gente corriente", escribió Fetterman.

Fetterman elogió a dos exsenadores a los que anteriormente había criticado duramente por oponerse a esta iniciativa, Kyrsten Sinema y Joe Manchin, afirmando que "la historia les ha dado la razón" y que está de acuerdo con la valoración de este último de que la eliminación del filibustero forma parte de "una política electoral extrema que antepone el poder del partido a todo lo demás".

"La norma es una línea de defensa fundamental que impide que el presidente Donald Trump tenga un gobierno en el que pueda promulgar nuevas leyes, aplicar la desregulación o establecer los procedimientos que elija", escribió Fetterman.

Al defender su postura, Fetterman afirmó que el Senado de EEUU. "no puede convertirse en una versión reducida" de la Cámara de Representantes y señaló que Biden y los demócratas del Senado aún fueron capaces de lograr victorias legislativas con el filibusterismo intacto, destacando específicamente la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo yque ayuda a los veteranos expuestos a sustancias tóxicas en Irak y Afganistán.

"Los demócratas del Senado no habrían podido aprobar estas importantes leyes siguiendo las líneas del partido y tuvieron que colaborar con la oposición", escribió Fetterman. "Ahora nos encontramos en la misma situación con la dinámica de poder invertida".

"La victoria de Trump y el hecho de que los republicanos tomaran el control de ambas cámaras del Congreso demostraron rápidamente lo caótico que podía resultar un voto por mayoría simple en el Senado", continuó Fetterman. "Los medios de comunicación y los analistas políticos se muestran habitualmente alarmados e indignados ante la constante avalancha de nuevas políticas del actual Gobierno. Y si los estadounidenses están horrorizados ahora, imaginen qué leyes podrían estar en vigor hoy si los demócratas hubieran eliminado el filibusterismo".

Trump ha pedido en repetidas ocasiones que se elimine el filibusterismo para aprobar partes de su programa, e incluso ha reiterado su petición en las redes sociales este lunes por la mañana.

"John Thune no debería permitir que el Senado de los Estados Unidos "se vaya de la ciudad" hasta que apruebe la Ley para Salvar a América o, mejor aún, ELIMINE EL OBSTRUCCIONISMO, de modo que los republicanos puedan entonces aprobar rápidamente todo lo que siempre han soñado", escribió Trump en una publicación en Truth Social el lunes.

Fetterman afirmó que, si se hubiera eliminado el filibusterismo, cree que la Ley "Save America" habría salido adelante, algo que no apoya.

"Podríamos tener políticas extremas, como restricciones al aborto a nivel nacional, un retroceso en los derechos LGBT, la derogación de la ciudadanía por nacimiento y la limitación del derecho al voto en todo el país", escribió Fetterman. "Con una mayoría republicana en el Gobierno firmemente consolidada, muchas disposiciones del Proyecto 2025 se habrían promulgado fácilmente. Los republicanos podrían transformar de raíz todo el Gobierno y el país con una simple mayoría de votos".

"Lo único que ha frenado muchas políticas impopulares desde principios de 2025 no son los demócratas, sino el filibusterismo", añadió.

Dado que en noviembre estará en juego el control del Senado de EEUU, Fetterman afirmó que, aunque los demócratas recuperaran la mayoría, seguirían sin tener suficientes votos para superar por sí solos el umbral de 60 votos necesario, y pidió a los legisladores de ambos partidos que encontraran un terreno común en esas cuestiones.

"Algunos de mis colegas, incluido yo mismo, nos hemos sentido frustrados al dialogar con la minoría. Pero ese proceso no es un fallo: es una de las mejores características del Senado", escribió Fetterman. "Tenemos una gran democracia que es imperfecta, pero que requiere que trabajemos juntos".

"Si no lo hacemos de buena gana, el filibusterismo nos obligará a ello", añadió. "Así es como debe ser".

El artículo de opinión de Fetterman es la primera vez que se explaya en detalle sobre su reciente cambio de postura, pero no es la única ocasión en la que ha expresado su oposición al filibusterismo.

NOTUS señaló que Fetterman habló de sus ideas el mes pasado con Katie Miller, podcaster conservadora y esposa del asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Sin embargo, el año pasado, Fetterman se pronunció públicamente a favor de la eliminación del filibusterismo cuandoafirmó que respaldaría a los republicanos para eludir los 60 votos necesarios y aprobar una resolución provisional respaldada por el Partido Republicano para financiar el Gobierno.

Mientras que Fetterman abogó por la eliminación del filibustero durante su campaña electoral de 2022, Dave McCormick afirmó que quería mantener el umbral de los 60 votos durante su campaña de 2024 para el Senado de los Estados Unidos.

El año pasado, McCormick declaró a los periodistas que no respaldaba una propuesta para que los republicanos abandonaran el filibusterismo con el fin de aprobar un plan de gastos para financiar al Gobierno.

"Y la razón por la que no lo haría es porque no lo apoyaría ni en el caso de que los demócratas tuvieran la mayoría ni en el de que la tuvieran los republicanos", afirmó McCormick en octubre de 2025. "Creo que, una vez que se sienta el precedente, ya no hay que preocuparse por la necesidad de alcanzar cierto nivel de consenso bipartidista".

"Creo que se dirá que hay que ser coherente en ambos lados", añadió. "En otras palabras, sea cual sea tu opinión sobre el filibusterismo, debería ser tu opinión independientemente de si estás en la mayoría o no".

McCormick también afirmó que "si los papeles se invirtieran" y hubiera un demócrata en la Casa Blanca con mayoría en ambas cámaras, seguiría votando a favor de mantener el Gobierno en funcionamiento.

Sin embargo, dado que Trump sigue presionando a los republicanos para que abandonen el filibusterismo, es posible que McCormick esté cambiando de tono.

McCormick, según Fideri News Network, dijo que comprende la frustración de Trump por el hecho de que la Ley SAVE no haya obtenido los 60 votos necesarios y afirmó que "los republicanos necesitan que 51 de los suyos voten para derogar el filibusterismo, y hay muchos republicanos, al menos entre 10 y 14, que no lo harían".

Cuando el medio de comunicación le preguntó el mes pasado si él era uno de ellos, respondió: "Bueno, no lo sé".

"Cuando estaba en campaña, dije que nunca deberíamos eliminar el filibusterismo. Me preocupaba especialmente que Washington D. C. y Puerto Rico [se convirtieran en estados] y que se manipulara la composición del Tribunal Supremo. Por eso me opondría a acabar con el filibusterismo", afirmó McCormick.

"No apoyaría la eliminación del filibusterismo a menos que viera que vamos a hacer cosas realmente importantes y trascendentales, porque es ese tipo de medida. Una vez que se hace, no se puede deshacer", continuó. "Así que tendría que ser algo más que la Ley SAVE America. Tendría que permitir una reforma. Tendría que ser una agenda realmente ambiciosa, porque hacerlo supondría anular un precedente que ha creado un sistema de controles y contrapesos entre la mayoría y la minoría".

"Es tentador, pero, en la práctica, no va a suceder", añadió.

La oficina de McCormick no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Center Square el lunes.

El artículo de opinión del lunes no fue el primero que Fetterman escribió en el Washington Post para aclarar una postura.

En mayo, escribió para el periódico que "no tenía planes de abandonar" el Partido Demócrata, a pesar de una serie de votaciones y declaraciones que ha realizado y que le han alejado de sus compañeros demócratas.

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