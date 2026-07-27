El ICE deportó por ser "una clara amenaza para la comunidad" a Daniel Adongo, primer jugador keniano en la NFL

Publicado por Israel Duro 27 de julio, 2026

Daniel Adongo hizo historia en 2013 cuando debutó con los Colts de Indianápolis en la NFL. Era el primer jugador nacido en Kenia es jugar para la liga de fútbol, en la que participó como apoyador hasta 2015. Desde entonces, no ha cesado en un descenso a los infiernos que terminó con su deportación, el pasado.

Sin embargo, en sus tres temporadas en la NFL apenas llegó a disputar cinco partidos y registró tan una sola jugada defensiva, antes de ser despedido en 2015. Sin embargo, fue un periodo lucrativo para él, puesto que se embolsó unos 694 mil dólares.

Numerosos incidentes y una condena a un año de cárcel

El fin de su aventura en el fútbol coincidió con el principio de sus problemas con la Justicia, por reportes de violencia doméstica. Su visa caducó en 2016, pero Adongo continuó residiendo en EEUU, donde se hizo conocido de los agentes del orden por numerosos incidentes.

De acuerdo con el ICE, el exjugador fue arrestado en varias ocasiones por delitos como intimidación grave, agresión y alteración del orden público. Además, fue condenado a casi un año de cárcel por daños a propiedad privada en 2020.

"Este peligroso individuo era claramente una amenaza para la comunidad"

El golpe de gracia para Adongo llegó con la promulgación de la Ley Laken Riley por parte de Donald Trump en 2025. Bajo esta nueva norma, se hacía "obligatorio" detener a ciertos inmigrantes ilegales sin derecho a fianza si están acusados de algunos crímenes y agilizar su deportación.

"Este peligroso individuo era claramente una amenaza para la comunidad, que está más segura desde que lo removieron. Todos aquellos que violen la ley de inmigración rendirán cuentas, incluidos los exatletas profesionales", declaró el director asistente de la oficina del ICE en Chicago, Douglas Thompson.