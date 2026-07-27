Irán vuelve a jugar al despiste: anuncia que cesa los ataques para estudiar la diplomacia, pero detiene a seis buques en el estrecho de Ormuz

Publicado por Israel Duro 27 de julio, 2026

Irán volvió a encender una vela a Dios y otra al diablo en su conflicto con EEUU. Apenas había anunciado que cesaba los ataques contra objetivos estadounidenses en la región e instalaciones clave de sus vecinos golfo cuando se conoció que los Guardianes de la Revolución impidieron el paso a seis barcos que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz.

"Anoche, seis barcos que intentaban pasar por una ruta diferente a la designada fueron detenidos por la marina de los Guardianes de la Revolución con disparos de advertencia y se vieron obligados a dar la vuelta", informó un periodista de la televisión estatal desde el Golfo.

Ya el sábado, los Guardianes, el ejército ideológico iraní, anunciaron haber detenido otros cuatro barcos que intentaban cruzar la parte sur del estratégico paso.

"Un poco de margen"

Irán anunció una pausa en sus bombardeos de represalia contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tras pasar una tercera noche consecutiva sin bombardeos tras afirmar Mike Walz, embajador ante la ONU, que Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen", aunque sin descartar que se reanuden los ataques.

"Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones", afirmó el portavoz militar iraní Mohamad Akraminia. Pero si los estadounidenses "insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos", el conflicto "se extenderá aún más", agregó.

El petróleo cae por debajo de los $90 dólares tras los anuncios Ambos anuncios fueron recibidos con alegría por los mercados, que vieron cómo los precios del petróleo caían el lunes en el mercado asiático en torno a los 90 dólares el barril ante la perspectiva de una tregua, tras llegar a superar los 100 dólares durante la semana pasada.

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​El barril de Brent, referencia mundial, arrancó la jornada bursátil europea en 90,64 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia estadounidense, se desplomaba hasta los 84,13 dólares.

Esta pausa en los ataques revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, truncadas por los combates en el estrecho de Ormuz como consecuencia de las reiteradas violaciones de lo acordado por parte de Irán.

Abierto después de la firma de un protocolo de acuerdo en junio que preveía un ciclo de negociaciones de paz de 60 días, Irán volvió a cerrar el estrecho con la renovación de hostilidades.

Polémica por el stock de misiles de EEUU

Tras casi cinco meses de guerra, las operaciones estadounidenses contra Irán están "en pausa", informó CNN citando una fuente del Pentágono.

Los planes de escalar la campaña quedaron congelados en parte por la disminución de municiones, publicó The New York Times, que citó a dos personas informadas. Trump también se expone al riesgo de una expansión de la guerra en Oriente Medio, el distanciamiento de aliados en el Golfo y un impacto mayor en la economía mundial, según el diario.

Interrogado sobre una escasez actual en medio de la guerra con Irán, Waltz lo negó repetidamente. Igualmente, Trump insistió en que "tenemos muchas más municiones que cualquiera en el mundo, y mucha más de las que necesitamos", en una entrevista con el diario Wall Street Journal.