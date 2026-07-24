El impuesto ‘pied-à-terre’ llega a los buzones de los neoyorquinos: Mamdani confirma el arranque del cobro a las viviendas de más de 5 millones

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de julio, 2026

Miles de propietarios de segundas viviendas de lujo en Nueva York comenzaron a recibir por correo la notificación que muchos temían desde mayo: la ciudad ya los apuntó para cobrarles el nuevo impuesto "pied-à-terre". El alcalde socialista Zohran Mamdani confirmó el envío de las primeras cartas y lo celebró públicamente como el cumplimiento de una promesa de campaña.

El Departamento de Finanzas (DOF) de la ciudad, junto con la oficina del alcalde, informó que este jueves comenzó a notificar a los dueños de viviendas unifamiliares, condominios y cooperativas que podrían estar sujetos al gravamen si mantienen una residencia primaria distinta a esa propiedad. La medida, pactada en abril entre Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, fue aprobada por la Legislatura estatal en mayo como parte del presupuesto anual y apunta a cerrar un histórico agujero fiscal en las cuentas municipales.

"Cuando asumí el cargo, dejé claro que nuestra ciudad necesitaría soluciones de largo plazo para sus desafíos fiscales de largo plazo", dijo Mamdani en ‘X’. "El día de los impuestos de este año prometí que cobraríamos a los ricos, y con nuestro nuevo impuesto pied-à-terre, eso es exactamente lo que hicimos".

If you have a second home in New York City worth more than $5M, check your mailbox when you’re back in the five boroughs — because you've got mail.



Today, we sent notification letters to property owners, letting them know that our new pied-à-terre tax is coming soon.



The best… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 23, 2026

El gravamen se aplica a viviendas valuadas en $5 millones o más que no constituyen la residencia principal del propietario, con una tasa progresiva de entre 0,8% y 1,3% anual. El contralor municipal, Mark Levine, estima que afectará a unas 11.000 propiedades, de las cuales solo 515 son cooperativas. La ciudad calcula una recaudación de $500 millones anuales, que Mamdani destinó a financiar parques, bibliotecas y escuelas. El comisionado del DOF, Richard Lee, aseguró que la administración implementará el cobro "de manera justa y eficiente", y detalló que se sumaron 13 nuevos puestos en su departamento y 11 más en la Oficina de Apelaciones Administrativas Tributarias para atender el proceso.

Los propietarios notificados tendrán hasta el 30 de agosto para conocer el monto que deberán pagar y solo 30 días para impugnar la determinación, con las facturas venciendo en enero de 2027. Ese plazo ajustado ha sido, precisamente, uno de los principales blancos de las críticas. abogados tributarios y corredores inmobiliarios, reunidos semanas atrás en una audiencia pública del DOF, calificaron el reglamento de la medida como confuso e improvisado.

"Un atraco confiscatorio y mal armado", fue la definición expresada por el abogado tributario Peter Blond, en referencia a la falta de claridad sobre casos como propiedades en fideicomiso o unidades temporalmente desocupadas por reformas.

El anuncio también desató una ola de reacciones adversas en redes sociales, donde usuarios acusaron a Mamdani de impulsar una política "confiscatoria" contra la propiedad privada y advirtieron que la medida terminará empujando a los más ricos a seguir mudándose a estados sin impuesto a la renta, como Florida o Texas, en un fenómeno de fuga de capital que, según sus críticos, terminará encareciendo el mercado inmobiliario para el resto de los neoyorquinos.

Otros cuestionaron la falta de una definición clara de qué constituye "pagar lo justo", el concepto que Mamdani usa como eslogan de la medida.

La gobernadora Hochul, en cambio, salió en defensa del nuevo impuesto: "Los neoyorquinos que trabajan ya hacen su parte. Por eso me aseguré de que los dueños de segundas viviendas de ultralujo aporten más a la ciudad que hace de Nueva York la mejor del mundo".