Sophie Cunningham defiende que los hombres biológicos no no participen en deportes femeninos : “Es sentido común”

Publicado por Williams Perdomo 23 de julio, 2026

La jugadora de Indiana Fever Sophie Cunningham reiteró este miércoles su oposición a la participación de atletas transgénero en competencias femeninas y aseguró que mantendrá su posición pese a las críticas que ha recibido tras sus declaraciones.

La escolta, de 29 años, abordó nuevamente el tema antes del encuentro en el que Indiana derrotó 123-88 a Connecticut Sun. Sus comentarios se producen días después de una entrevista concedida a ESPN, en la que expresó su preocupación por la presencia de hombres biológicos en categorías destinadas a mujeres.

“Dije lo que dije. Creo que es una cuestión de sentido común. Y creo que siempre creeré en eso. Pienso que es realmente importante proteger a los niños, y eso incluye a las niñas pequeñas que también forman parte de esa categoría. Mantengo lo que dije”, afirmó Cunningham.

Sophie Cunningham responds to criticism over her recent comments to ESPN about wanting to protect women's sports from "biological men."



"I said what I said. I think it's kind of common sense.



When it comes just to protecting young girls in sport and women in sport, I feel very… pic.twitter.com/2uh0MWj8zM — Genevieve Gluck (@WomenReadWomen) July 23, 2026

La basquetbolista sostuvo que su postura no responde a una identificación política, sino a convicciones personales. Además, destacó la relevancia del Título IX, la ley aprobada en 1972 que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos financiados por el Gobierno federal y que es considerada uno de los pilares del crecimiento del deporte femenino en el país.

“Por eso existe el Título IX. Por eso existen algunas de las grandes figuras del deporte femenino. Si el Título IX y el deporte femenino no estuvieran protegidos, entonces no escucharías hablar de ningún tipo de mujer en el deporte. Por eso creo que, de cara al futuro, es realmente importante protegerlos”, indicó.

“Estoy aquí para apoyar a las mujeres biológicas" “Estoy aquí para apoyar a las mujeres biológicas, y creo que hay derechos que deben ser protegidos”, señaló. “Y, como dije, me mantendré fiel a eso. Nunca renunciaré a mis creencias al respecto. Pero nunca he dicho que odiara a la comunidad trans”.



Cunningham cumple su segunda temporada con Indiana Fever, equipo al que llegó en febrero de 2025 procedente de Phoenix Mercury. En la presente campaña, promedia 9,3 puntos por partido y registra un 42,9% de efectividad en lanzamientos de tres puntos.

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló en junio las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero competir en deportes escolares femeninos, tanto de niñas como de mujeres.

La decisión permite que los estados apliquen medidas que obligan a los estudiantes a competir en equipos de escuelas públicas y universidades según su sexo asignado al nacer. Más de la mitad de los estados estadounidenses ya adoptaron leyes en este sentido.

Una atleta transgénero demandó al estado de Virginia Occidental por su ley de 2021 que precisaba que el sexo es biológico, asignado al nacer.