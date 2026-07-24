La fractura demócrata se profundiza: Fetterman arremete contra Mamdani y lo tilda de "payaso" por su amenaza contra Netanyahu

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de julio, 2026

El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, criticó duramente este miércoles al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, al calificar de irrealista su anterior promesa de intentar arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por las acusaciones internacionales de crímenes de guerra en su contra. “Eres un alcalde, amigo. Eres un alcalde. Puedes arreglar un bache. Puedes recoger la basura. Pero no puedes ordenar que arresten a nadie, igual que yo tampoco podría hacerlo o, ya sabes, ordenar que lo arresten si va a Pensilvania”, dijo Fetterman durante una entrevista con el presentador de Fox News, Sean Hannity, en la que añadió que la propuesta del líder de izquierdas era absurda.

Mamdani prometió por primera vez durante la campaña para la alcaldía del año pasado que intentaría arrestar a Netanyahu después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera, en 2024, una orden de arresto contra el líder israelí, acusándolo de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, entre ellos el uso de la “inanición como método de guerra” y la comisión de “otros actos inhumanos” contra la población palestina. En declaraciones recientes a The New York Times, Mamdani reconoció que tendría que cumplir con las leyes vigentes de la ciudad. Sin embargo, el martes admitió que la ciudad de Nueva York no tiene autoridad para ejecutar la orden de arresto emitida por la CPI.

Fetterman, quien se ha convertido en uno de los defensores más firmes de Israel dentro del Partido Demócrata desde que Hamás lanzó su ataque del 7 de octubre de 2023, sostuvo que Mamdani debería concentrarse en sus responsabilidades como alcalde en lugar de pronunciarse sobre política exterior. Asimismo, lo acusó de intentar complacer a los sectores más radicales de su partido.

“Y sé que estás enojado con Netanyahu porque mató a muchas personas que admirabas, ya fuera Sinwar, Nasrallah o Jamenei en Irán”, dijo Fetterman, en referencia al exlíder de Hamás, Yahya Sinwar; al exsecretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah; y al exlíder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.