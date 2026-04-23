Ilhan Omar y su hija Isra Hirsi: activismo radical y dudas financieras en el corazón del progresismo

Publicado por Carlos Dominguez 23 de abril, 2026

Ilhan Omar se encuentra actualmente bajo escrutinio por sus propias divulgaciones financieras obligatorias ante el Congreso. En el reporte de 2024, presentado en mayo de 2025, Omar declaró activos conjuntos con su esposo, el consultor político Tim Mynett, por un valor de entre $6 y $30 millones. Se trataba de un salto extraordinario respecto a 2023, cuando los activos totales rondaban los $51.000.

Una actualización posterior, revisada la semana pasada por The Wall Street Journal (WSJ), indicó que el patrimonio de Omar y su esposo oscilaba entre $18.004 y $95.000. Esta modificación tan rápida despertó dudas entre sus detractores, entre ellos Tom Fitton, presidente de Judicial Watch.

Fitton reaccionó con dureza un día después a la corrección financiera publicada por el WSJ, afirmando en X que "Ilhan Omar dice que sus informes financieros en el Congreso tienen un enorme error contable" y que, según esa revisión, "ella y su esposo solo tendrían un patrimonio de entre $18.000 y $86.000, no entre $6 y $30 millones". Fitton añadió que las "las ‘obligaciones’ previamente no declaradas borran la riqueza".

El congresista republicano Tom Emmer (MN) también arremetió contra Omar en X tras la corrección financiera: "Ilhan Omar está aún más desubicada de lo que pensaba si cree que la revisión multimillonaria de su divulgación financiera la libra de sospechas".

"Sus habilidades para llevar registros siguen siendo, en el mejor de los casos, dudosas y, en el peor, fraudulentas", añadió.

La oficina de Omar justifica el error contable

La portavoz de Ilhan Omar, Jacklyn Rogers, defendió ante Fox News Digital que el error contable generó "una imagen engañosa de una riqueza mucho mayor a la real". Rogers insistió en que "la divulgación enmendada confirma lo que hemos dicho todo el tiempo: la congresista no es millonaria".

Explicó que "el formulario original se presentó de buena fe, basado en información incompleta proporcionada por los contadores de las empresas de su esposo, Tim Mynett. Se listaron los activos sin incluir los pasivos, lo que infló significativamente el patrimonio neto de su marido".

Finalmente, añadió que "la congresista enmendó sus divulgaciones de forma voluntaria tan pronto como se identificó la discrepancia. La divulgación enmendada es ahora completa y precisa".

El meteórico ascenso de las empresas de Tim Mynett

Las empresas del esposo de Omar, eStCru LLC, una bodega en California, y Rose Lake Capital LLC, una firma de capital de riesgo, pasaron de valer decenas de miles de dólares a millones en un año. En febrero, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer (R-Ky.), envió una carta exigiendo a Mynett todos los registros financieros de estas compañías, citando "serias preocupaciones públicas" sobre como aumentaron de valor tan drásticamente y posibles intentos de influir en la congresista.

"Dado que estas empresas no publican quiénes son sus inversionistas ni de dónde proviene su dinero, este aumento repentino en su valor genera preocupación de que personas desconocidas puedan estar invirtiendo para obtener influencia sobre su esposa", escribió Comer. "Además, informes de los medios sugieren que podría haber recaudado dinero de inversionistas utilizando información engañosa, lo que implicaría que algunos de esos fondos podrían haberse obtenido de manera indebida".

"El Comité tiene serias preguntas sobre cómo la valoración de eStCru aumentó hasta $5 millones en un solo año", añadió.

La carta de Comer también indicaba que de acuerdo con el sitio web de Rose Lake Capital, la empresa "cuenta a con cinco exdiplomáticos que tienen experiencia en más de 80 países y participación en 11 acuerdos de libre comercio". Sin embargo, "el sitio web no menciona empleados o asesores específicos ni proporciona información sobre su cartera de activos".

El activismo radical de Isra Hirsi: el legado familiar

Mientras su madre enfrenta escrutinio por sus finanzas, Isra Hirsi ha forjado su propia trayectoria como activista radical desde muy joven, tal como detalla Fox News.

Durante sus estudios en Barnard College, una universidad privada de élite afiliada a Columbia con costos cercanos a los $100.000 anuales, Hirsi fue suspendida en 2024 tras ser arrestada por la Policía de Nueva York (NYPD) durante los campamentos anti-Israel en el campus de Columbia. Se involucró como organizadora en los grupos CU Apartheid Divest y Columbia Students for Justice in Palestine. Ilhan Omar defendió a su hija en redes sociales, expresando estar "enormemente orgullosa" de que estuviera "empujando a su escuela a oponerse al genocidio".

En marzo de 2025, Hirsi participó en un viaje a Cuba organizado por CodePink y The People’s Forum, entidades vinculadas al millonario estadounidense Neville Roy Singham, quien según investigaciones ha canalizado más de $278 millones hacia una red de grupos activistas de izquierda, muchos alineados con políticas del Partido Comunista Chino.

Hirsi se hospedó en un hotel de cinco estrellas mientras gran parte de Cuba sufría apagones masivos. Criticó las sanciones estadounidenses y escribió: "La gente está aquí para expresar solidaridad con el pueblo cubano contra el bloqueo opresivo exacerbado por la Administración Trump". Su madre reposteó: "Estoy increíblemente orgullosa de Isra y de todos los que hicieron el viaje a Cuba".

Según informó The New York Post, Hirsi —quien se describe a sí misma como "una chica negra enfadada"— inició su trayectoria pública a los 12 años, cuando participó junto a su madre en una protesta de Black Lives Matter (BLM) en el Mall of America en 2015. La manifestación fue tan disruptiva que obligó al centro comercial a cerrar y requirió la intervención de más de 200 agentes de policía, incluidas unidades antidisturbios.

A los 15 años cofundó y ejerció como codirectora ejecutiva de la rama estadounidense de Youth Climate Strike, inspirada en el movimiento de Greta Thunberg.