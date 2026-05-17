Minnesota: la fundadora de Feeding Our Future alega que Ilhan Omar sabía del fraude de $250 millones vinculado al programa de comidas durante la pandemia

Publicado por Carlos Dominguez 17 de mayo, 2026

Aimee Bock, fundadora de la organización sin fines de lucro Feeding Our Future y condenada como la principal responsable del mayor fraude de fondos federales durante la pandemia en Minnesota, asegura que la congresista Ilhan Omar sabía del millonario esquema.

En una entrevista exclusiva para el New York Post (NYP) realizada desde la cárcel de Sherburne County, donde espera su sentencia, Bock afirmó que le resulta "difícil creer" que Omar no supiera de las irregularidades que permitieron defraudar alrededor de $250 millones en fondos destinados a comidas para niños de bajos recursos.

Numerosos integrantes de la comunidad somalí de Minnesota fueron recientemente hallados culpables de defraudar al Departamento de Educación estatal al inflar de forma fraudulenta el número de comidas servidas a niños vulnerables en plena pandemia, embolsándose gran parte de los fondos públicos.

El papel de Omar en las exenciones que habilitaron el fraude

En marzo de 2020, Omar presentó el proyecto de ley MEALS Act, que permitió a las autoridades federales otorgar exenciones a los requisitos habituales de inspección en los programas de nutrición escolar durante la emergencia sanitaria.

Según Bock, Omar habría intervenido personalmente cuando las exenciones estaban a punto de caducar, lo que permitía que el fraude masivo continuara. "Hubo un par de ocasiones, al principio, en las que hubo algunos vacíos: una exención estaba prevista para expirar, quizá, el día 15 de un mes, y luego la renovación no entraba en vigor hasta el día 1". Agregó que había mucha gente que se había puesto en contacto con la oficina de Omar y con su personal, "supongo que también con ella personalmente", para resolver algunas de esas lagunas en las exenciones.

La congresista incluso grabó un video promocional en el restaurante Safari, uno de los principales involucrados en el fraude. En el video, destacaba que el local servía supuestamente 2.300 comidas diarias a niños y familias. Meses después, el mismo restaurante llegó a reclamar 5.000 comidas al día. Su copropietario, Salim Said, fue condenado por defraudar $16 millones.

Según el NYP, el nombre de Omar apareció al menos seis veces en correos electrónicos y mensajes presentados como evidencia durante el juicio de Bock en 2025. La fundadora de Feeding Our Future afirmó que los intercambios con la congresista versaron sobre la ayuda con las exenciones, después de que la organización se pusiera en contacto con la oficina de la representante.

Bock se declara inocente de haber participado conscientemente en el fraude y sostiene que intentó alertar a las autoridades estatales sobre restaurantes sospechosos. Sin embargo, dice que las respuestas fueron tibias.

En uno de los correos revisados por el Post, el Departamento de Educación de Minnesota respondió que "no toma posición" ante posibles fraudes, después de que Bock denunciara a St. Paul’s House of Refuge por afirmar que servía 21.000 comidas diarias.

Los republicanos apuntan contra Walz, Ellison y Omar

Un comité legislativo de Minnesota dedicado a investigar fraudes concluyó recientemente que Omar, junto al gobernador Tim Walz y el fiscal general Keith Ellison, jugaron "roles críticos" al crear las condiciones que permitieron el esquema. El comité ha pedido que el Congreso cite a la congresista para que entregue sus comunicaciones relacionadas con el caso.

Hasta el momento, Ilhan Omar no ha sido acusada de ningún delito. Su oficina no respondió a solicitudes de comentario sobre las declaraciones de Bock.

La fundadora de Feeding Our Future enfrenta una posible sentencia de hasta 100 años de prisión, la polémica sobre quién sabía qué continúa creciendo.