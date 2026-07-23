Competencia interna en el Partido Republicano: JD Vance y Marco Rubio empatan en las encuestas con miras a 2028

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 23 de julio, 2026

La carrera por la sucesión dentro del Partido Republicano con miras a las elecciones presidenciales de 2028 muestra una disputa cerrada entre dos de las principales figuras de la administración.

De acuerdo con el más reciente estudio de opinión nacional elaborado por Emerson College Polling y analizado en Forbes Newsroom, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio se encuentran prácticamente empatados en la preferencia del electorado republicano.

En el sondeo, Vance obtiene un 39% de respaldo frente a un 38% de Rubio, dejando a los demás aspirantes potenciales en cifras de un solo dígito.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ubica más atrás con un 5%, mientras que un 9% de los encuestados se manifiesta indeciso.

Una división clara en la base electoral republicana

El análisis del sondeo muestra una segmentación interna dentro de la coalición conservadora. Matt Taglia, director sénior de Emerson College Polling, detalló en Forbes Newsroom que el perfil de respaldo de cada candidato refleja dos bloques diferenciados dentro del electorado del partido.

"Vance está dependiendo de votantes menos educados y generalmente jóvenes, mientras que Rubio es capaz de capturar a los votantes más educados, más viejos, algunos de esos republicanos tradicionales que, francamente, esperas ver ir por un candidato como Rubio", explicó Taglia durante la entrevista.

El crecimiento en la intención de voto hacia el secretario de Estado coincide con un periodo marcado por complejos desafíos internacionales en el Golfo Pérsico y el Medio Oriente.

La visibilidad de la agenda exterior ha consolidado la posición de Rubio entre los sectores que priorizan la experiencia diplomática y la estabilidad institucional.

Aunque el ciclo electoral de 2028 aún se encuentra en una etapa incipiente, la paridad entre el vicepresidente y el secretario de Estado evidencia una contienda abierta por la conducción del movimiento conservador.

La evolución de la gestión gubernamental y el resultado de las elecciones legislativas intermedias serán factores determinantes para consolidar estas tendencias.