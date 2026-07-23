La Cámara y el Senado votan iniciativas distintas sobre la guerra con Irán con resultados opuestos

Publicado por Joaquín Núñez 23 de julio, 2026

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una resolución para exigir que el presidente Donald Trump obtenga autorización del Congreso antes de continuar las operaciones militares contra Irán. Sin embargo, horas después el Senado rechazó una medida similar, permitiendo que la Administración continúe con su estrategia en Medio Oriente.

En la Cámara, la resolución presentada por la representante demócrata Pramila Jayapal se aprobó con 214 votos a favor y 208 en contra. En concreto, la resolución ordenaría al presidente "retirar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades contra la República Islámica de Irán o cualquier parte de su gobierno o ejército, incluidas las posibles fuerzas terrestres en funciones de combate o utilizadas para la ocupación", sin la autorización expresa del Congreso.

La medida invocaba la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una legislación aprobada tras la Guerra de Vietnam y que limita la capacidad del Poder Ejecutivo para mantener operaciones militares prolongadas sin autorización del Congreso. Cuatro republicanos se unieron a todos los demócratas para votar a favor: Thomas Massie de Kentucky, Tom Barrett de Michigan, Warren Davidson de Ohio y Brian Fitzpatrick de Pensilvania.

No obstante, más tarde el Senado rechazó por 49 votos contra 47 una resolución conjunta para poner fin a la guerra con Irán. La senadora republicana Susan Collins de Maine fue la única de su partido en respaldar el avance de la resolución, sumándose a todos los demócratas excepto el senador John Fetterman, quien votó en contra.

La principal diferencia entre ambas iniciativas radicaba en su alcance legal. Mientras que la resolución aprobada por la Cámara expresaba la postura de ese cuerpo sobre la necesidad de que el Congreso autorice una guerra prolongada, la resolución conjunta debatida en el Senado podía convertirse en ley si era aprobada por ambas cámaras.

Las votaciones se produjeron apenas un día después de que la Cámara aprobara una resolución presupuestaria que activó el proceso de a Reconciliación de Presupuesto, un mecanismo que permitirá a los republicanos intentar aprobar con mayoría simple en el Senado un paquete de aproximadamente 95.000 millones de dólares, con una importante partida destinada a defensa. Entre otras cosas, el paquete ayudará a financiar la campaña militar de Estados Unidos en Irán.