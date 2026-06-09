Un juez federal suspende la tarifa de Trump para nuevas visas H-1B

Publicado por Joaquín Núñez 8 de junio, 2026

Un juez federal bloqueó la imposición de una tarifa anual de 100.000 dólares por cada nueva visa H-1B, implementada por la Administración Trump en septiembre de 2025. Leo Sorokin, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, dictaminó que la tarifa es "inconstitucional", entendiendo que funcionaba como un impuesto.

Según el magistrado, nominado por el presidente Barack Obama, la tarifa impuesto por Donald Trump tenía como objetivo recaudar ingresos a partir de un programa legalmente autorizado, por lo que excedía las facultades del Poder Ejecutivo.

Además, Sorokin determinó que la medida violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que exige a las agencias federales someter las nuevas regulaciones a un proceso de consulta pública, además de justificar su adopción y evaluar alternativas.

La demanda fue presentada por 20 estados demócratas e impugna la tarifa de 100.000 dólares. En concreto, el documento alcanzó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al secretario, Markwayne Mullin, asó como también a otras agencias federales involucradas en la implementación y el cumplimiento de la política.

La H-1B es la principal visa que utilizan empresas estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados, especialmente en tecnología, ingeniería, medicina, investigación y matemáticas.

En el sistema previo a la reforma de Trump, las empresas enfrentaban un conjunto de tasas administrativas que, en la mayoría de los casos, sumaban unos pocos miles de dólares por solicitud, dependiendo del tipo de empleador y del trámite. Estos costos eran únicos o de renovación, más no una cuota anual fija, mientras que los 100.000 dólares impuestos por Trump también era un pago único.

"Si vas a formar a alguien, vas a formar a uno de los recién graduados de una de las grandes universidades de nuestro país. Forma a estadounidenses. Deja de traer gente para que nos quite el trabajo", señaló en su momento el secretario de Comercio, Howard Lutnick.