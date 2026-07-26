Un calor extremo y riesgo de tormentas severas amenazan varias zonas del país

Publicado por Williams Perdomo 26 de julio, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS), a través del Centro de Predicción del Tiempo, advirtió que el calor peligroso continuará afectando amplias zonas del centro y sur del país durante los próximos días, mientras que varias regiones enfrentarán un elevado riesgo de tormentas severas e inundaciones repentinas.

De acuerdo con el pronóstico de corto alcance emitido este domingo, una persistente zona de alta presión en niveles altos de la atmósfera mantendrá temperaturas máximas entre los 37 y 39 °C (entre los 90 y los 100 °F) en gran parte del centro y sur del país. En sectores aislados del desierto del suroeste, los termómetros podrían alcanzar entre 46 y 49 °C (115 a 120 °F).

El organismo señaló que la combinación de altas temperaturas y elevada humedad provocará índices de calor superiores a los 40-46 °C (105-115 °F), lo que generará un riesgo de calor mayorizado en las Grandes Llanuras, el valle del Misisipi, el Medio Oeste, partes de las Montañas Rocosas y el sur del país hasta el lunes. Además, advirtió que varios días consecutivos de calor intenso, sumados a noches con temperaturas elevadas, podrían causar problemas de salud a quienes no cuenten con suficiente hidratación o acceso a sistemas de refrigeración.

Mientras tanto, un sistema de baja presión avanzará por el sur de Canadá hacia la región de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos, interactuando con frentes atmosféricos que favorecerán el desarrollo de tormentas organizadas.

El frente casi estacionario, que se extiende desde las Llanuras del Norte hasta el Alto Medio Oeste, avanzará lentamente hacia el valle medio del Misisipi, el valle de Ohio y el noreste durante el domingo. Según el NWS, la combinación de fuertes vientos en niveles medios, inestabilidad atmosférica y abundante humedad favorecerá tormentas severas y lluvias intensas con riesgo de inundaciones repentinas en partes del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el valle de Ohio.

Estas tormentas también podrían producir granizo de gran tamaño y vientos destructivos desde el valle medio del río Misuri hasta el Alto Valle del Misisipi y los Grandes Lagos. Para el lunes, el fortalecimiento de un sistema de baja presión y el desplazamiento del frente hacia el este reforzarán la amenaza de tormentas severas e inundaciones repentinas sobre los Grandes Lagos, el valle de Ohio y sectores del noreste.

En el suroeste del país, la humedad asociada al monzón continuará generando condiciones inestables. El calentamiento diurno, la inestabilidad y la abundante humedad favorecerán tormentas aisladas y dispersas hasta el lunes.