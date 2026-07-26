Alemania: las autoridades buscan a un sospechoso vinculado al islamismo tras un atropello que dejó un muerto y 16 heridos en el Orgullo de Berlín

Publicado por Williams Perdomo 26 de julio, 2026

La policía alemana buscaba este domingo a un joven de 21 años presuntamente vinculado a grupos islamistas después de que un vehículo arrollara a una multitud cerca de las celebraciones del Orgullo Gay de Berlín, matando a una persona e hiriendo a otras 16.

El incidente empañó lo que había sido un día de celebración para cientos de miles de personas que asistían al Christopher Street Day, uno de los eventos del Orgullo más grandes de Europa. Los asistentes huyeron del parque más famoso de Berlín mientras las sirenas resonaban en la noche.

La policía informó a la AFP que el vehículo del sospechoso fue hallado abandonado cerca del parque Tiergarten. Se inició una intensa búsqueda en la que participaron helicópteros y agentes de varios estados alemanes en toda la capital.

La policía y la fiscalía solicitaron información sobre un hombre de 21 años identificado como Abdul B., advirtiendo que podría estar armado y ser peligroso.

Según declaró anteriormente el portavoz policial Florian Nath, se cree que el sospechoso tenía vínculos con "círculos islamistas".

El ataque tuvo lugar poco antes de las 22:00 (20:00 GMT) del sábado.

Según la policía, un vehículo parecido a una furgoneta o un todoterreno "entró en el parque Tiergarten y atropelló a varias personas".

Alemania, conmocionada

Una persona falleció y otras 16 resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, según informó Dominik Pretz, portavoz del departamento de bomberos de Berlín.

Alrededor de 30 personas más recibieron atención médica por estado de shock en el lugar de los hechos.

La policía describió al sospechoso como un hombre delgado, de aproximadamente 1,90 metros (6 pies y 3 pulgadas) de altura, con cabello negro, que vestía una sudadera con capucha negra y pantalones blancos.

Los investigadores indicaron que se cree que varias personas resultaron heridas con armas blancas y que se vio a una o más personas saliendo del vehículo después del incidente.

Un testigo, que se encontraba cerca del escenario principal del Orgullo en la Puerta de Brandeburgo, declaró a la AFP que las celebraciones terminaron abruptamente cuando la policía ordenó a la gente que se marchara.

El ataque reavivó el recuerdo de una serie de atropellos con vehículos y ataques a mercados que han sacudido Alemania en los últimos años y han alimentado un acalorado debate sobre la seguridad.