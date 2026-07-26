CENTCOM: El bloqueo naval de EEUU contra Irán sigue plenamente en vigor

Embarcaciones de carga y comerciales ancladas en el estrecho de Ormuz Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP.

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de julio, 2026

El bloqueo naval de Irán sigue en vigor, y las fuerzas estadounidenses están desviando, abordando e inmovilizando a los buques que intentan romperlo, según ha informado el Mando Central de EEUU.

Hasta el sábado, el CENTCOM afirmó que había desviado 12 buques comerciales, inmovilizado dos que no cumplieron con las normas y abordado otros dos para hacer cumplir el bloqueo.

The U.S. naval blockade against Iran remains in full effect. As of July 25, CENTCOM has redirected 12 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 2 that didn't comply, and boarded 2 to ensure total compliance.



Earlier today, U.S. forces completed a verification… pic.twitter.com/eyp1N2B9sO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 25, 2026

A primera hora del sábado, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un abordaje de verificación del petrolero M/T Charminar, con pabellón de las Comoras, en el mar Arábigo, tras lo cual se autorizó al buque a continuar su travesía.

El CENTCOM también informó de que el viernes inutilizó el petrolero M/T Lavine, con bandera de Mozambique, en el golfo de Omán, después de que, supuestamente, la tripulación intentara en múltiples ocasiones violar el bloqueo e ignorara las repetidas advertencias. Según el comunicado, el buque ya no se dirige a Irán.

"Las fuerzas estadounidenses se mantienen en máxima alerta, concentradas, letales y preparadas", añadió el CENTCOM.

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