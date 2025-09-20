Publicado por Joaquín Núñez 19 de septiembre, 2025

Donald Trump fijó una nueva tarifa para las visas H-1B a 100.000 dólares anuales para las empresas que traigan trabajadores extranjeros bajo este mecanismo. Acompañado del secretario de Comercio, Howard Lutnick, el presidente firmó la proclamación desde el Salón Oval. Allí, aseguró que buscará priorizar a los trabajadores estadounidenses. La cifra se suma a los costos previos ya existentes.

Las visas de tipo H-1B permiten que las empresas contraten temporalmente a trabajadores extranjeros para ocupaciones especializadas. Específicamente, se suelen utilizar en el campo de la tecnología, ingeniería, ciencia y salud. Según la orden ejecutiva firmada por el presidente, algunos empleadores han explotado el programa para pagar salarios más bajos y no contratar trabajadores estadounidenses.

"Así que protegerá a los trabajadores estadounidenses, pero garantizará que las empresas tengan una vía para contratar a personas verdaderamente extraordinarias y traerlas a los Estados Unidos de América. Necesitamos trabajadores. Necesitamos trabajadores. Necesitamos grandes trabajadores. Y esto garantiza prácticamente que eso es lo que va a suceder", expresó Trump.

En el sistema anterior, las empresas debían pagar tarifas considerablemente más bajas. El proceso constaba de una tarifa de registro inicial de diez dólares, tarifas de presentación que podrían costar entre cientos o miles de dólares según el caso, y contribuciones adicionales que también dependían de las circunstancias. Estos costos eran únicos o de renovación, más no una cuota anual fija.

"Si vas a formar a alguien, vas a formar a uno de los recién graduados de una de las grandes universidades de nuestro país. Forma a estadounidenses. Deja de traer gente para que nos quite el trabajo", señaló el secretario de Comercio.

El Departamento de Trabajo publicó un video celebrando la medida, en el que remarcó que las empresas abusaron durante años del programa de visas H-1B.

En 2024, India tuvo la mayor cantidad de beneficiarios de visas H-1B, representando el 71% de los beneficiarios aprobados. El segundo lugar fue para China, con el 11,7%, de acuerdo con Reuters.