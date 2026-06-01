Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Pete Vásquez asumirá al frente de la Patrulla Fronteriza: quién es el nuevo jefe de la agencia

Vásquez sucederá a Michael Banks, quien renunció en mayo tras más de un año en el puesto.

Logo de la Patrulla Fronteriza/ Steven García

Logo de la Patrulla Fronteriza/ Steven GarcíaNurPhoto via AFP

Joaquín Núñez
Publicado por
Joaquín Núñez

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció a Rosario Pete Vásquez como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza. Vásquez sucederá a Michael Banks, quien renunció en mayo tras más de un año en el puesto. 

Según un comunicado oficial, el nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza trabajará junto al secretario de Seguridad Nacional, Marwayne Mullin, y el comisionado de la CBP, Rodney Scott, para mantener la frontera "más segura" en la historia del país. 

En su nuevo rol, Vásquez deberá supervisar a casi 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza, liderando esfuerzos para "combatir las organizaciones criminales transnacionales, desarticular las redes de tráfico de personas y narcotráfico, y salvaguardar la soberanía de Estados Unidos". 

"Es un honor único en la vida ocupar el cargo de jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, y estoy agradecido por la confianza que han depositado en mí el presidente Trump, el secretario Mullin y el comisionado Scott", expresó Vásquez en un comunicado

"Nuestros agentes nunca han rehuido un reto, y yo tampoco lo haré. Como jefe, mi objetivo es claro: apoyar a nuestros agentes, reforzar nuestras capacidades operativas y garantizar que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos siga siendo la fuerza de seguridad fronteriza más eficaz del mundo", añadió. 

¿Quién es Pete Vásquez? 

El nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza acumula más de 26 años de experiencia en trabajando en la agencia. Durante su carrera, ocupó distintos cargos operativos y de liderazgo en la frontera sur, la frontera norte, la sede central de la CBP y representaciones internacionales. También integró la Unidad de Búsqueda, Trauma y Rescate de la Patrulla Fronteriza.

Entre sus antecedentes se encuentran funciones en el Grupo de Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza, la Oficina Antiterrorista de la CBP y la Alianza para Combatir las Amenazas Transnacionales. Además, fue agregado adjunto de la CBP en Canadá y director ejecutivo interino de la Oficina de Comercio de la agencia. Más recientemente, se desempeñó como jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Blaine, en el estado de Washington, donde estuvo a cargo de las operaciones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

LO ÚLTIMO

Recomendaciones

tracking