Pete Vásquez asumirá al frente de la Patrulla Fronteriza: quién es el nuevo jefe de la agencia

Publicado por Joaquín Núñez 1 de junio, 2026

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció a Rosario Pete Vásquez como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza. Vásquez sucederá a Michael Banks, quien renunció en mayo tras más de un año en el puesto.

Según un comunicado oficial, el nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza trabajará junto al secretario de Seguridad Nacional, Marwayne Mullin, y el comisionado de la CBP, Rodney Scott, para mantener la frontera "más segura" en la historia del país.

En su nuevo rol, Vásquez deberá supervisar a casi 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza, liderando esfuerzos para "combatir las organizaciones criminales transnacionales, desarticular las redes de tráfico de personas y narcotráfico, y salvaguardar la soberanía de Estados Unidos".

"Es un honor único en la vida ocupar el cargo de jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, y estoy agradecido por la confianza que han depositado en mí el presidente Trump, el secretario Mullin y el comisionado Scott", expresó Vásquez en un comunicado.

"Nuestros agentes nunca han rehuido un reto, y yo tampoco lo haré. Como jefe, mi objetivo es claro: apoyar a nuestros agentes, reforzar nuestras capacidades operativas y garantizar que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos siga siendo la fuerza de seguridad fronteriza más eficaz del mundo", añadió.