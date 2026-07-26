'No me llames Latinx': la mayoría de los hispanos rechaza el término
El 54% de la comunidad hispana prefiere el término “Hispano” para referirse al conjunto de la comunidad, mientras que el 30% se inclina por “Latino”.
La mayoría de los hispanos en Estados Unidos no quiere ser llamada “Latinx”. Así lo revela una nueva serie de estudios publicados por el Pew Research Center, que muestran que el término continúa siendo ampliamente rechazado dentro de la comunidad a la que pretende representar.
De acuerdo con el informe, el 54% de los consultados prefiere el término “Hispano” para referirse al conjunto de la comunidad, mientras que el 30% se inclina por “Latino”. En contraste, expresiones como “Latinx” y “Latine” siguen siendo utilizadas por una minoría (1%).
Sociedad
Orgullosos de ser hispanos: identidad compartida, experiencias divididas
Williams Perdomo
Los resultados reflejan una realidad incómoda para sectores políticos, académicos y mediáticos que popularizaron el uso de “Latinx” durante la última década como parte del lenguaje progre. Sin embargo, el estudio evidencia que la identidad hispana en Estados Unidos es mucho más diversa y compleja de lo que sugieren las etiquetas generalizadas.
La investigación, basada en una encuesta realizada a 8.046 adultos estadounidenses —incluidos 4.923 hispanos—, encontró además que el 61% considera que ser hispano es una parte muy importante o extremadamente importante de su identidad. No obstante, esa identificación suele estar más ligada al país de origen o a la historia familiar que a términos acuñados recientemente.
El debate sobre “Latinx” no es nuevo
El debate sobre “Latinx” no es nuevo. Un estudio previo del propio Pew, publicado en 2020, ya había concluido que solo el 3% de los hispanos utilizaba ese término para describirse. Seis años después, la nueva investigación confirma que el concepto sigue sin consolidarse entre la mayoría de los hispanos.