'No me llames Latinx': la mayoría de los hispanos rechaza el término

Publicado por Williams Perdomo 25 de julio, 2026

La mayoría de los hispanos en Estados Unidos no quiere ser llamada “Latinx”. Así lo revela una nueva serie de estudios publicados por el Pew Research Center, que muestran que el término continúa siendo ampliamente rechazado dentro de la comunidad a la que pretende representar.

De acuerdo con el informe, el 54% de los consultados prefiere el término “Hispano” para referirse al conjunto de la comunidad, mientras que el 30% se inclina por “Latino”. En contraste, expresiones como “Latinx” y “Latine” siguen siendo utilizadas por una minoría (1%).

Los resultados reflejan una realidad incómoda para sectores políticos, académicos y mediáticos que popularizaron el uso de “Latinx” durante la última década como parte del lenguaje progre. Sin embargo, el estudio evidencia que la identidad hispana en Estados Unidos es mucho más diversa y compleja de lo que sugieren las etiquetas generalizadas.

La investigación, basada en una encuesta realizada a 8.046 adultos estadounidenses —incluidos 4.923 hispanos—, encontró además que el 61% considera que ser hispano es una parte muy importante o extremadamente importante de su identidad. No obstante, esa identificación suele estar más ligada al país de origen o a la historia familiar que a términos acuñados recientemente.