El fuego avanza en Francia y España afronta horas críticas por los incendios

Publicado por Williams Perdomo 26 de julio, 2026

Incendios gigantescos han arrasado decenas de miles de hectáreas y han forzado a evacuar a 325.000 personas en Francia y España, con Burdeos y Madrid bajo asedio de un fuego que ha reducido a cenizas casas y negocios.

Las llamas se encuentran a entre "25 y 30 km" de Burdeos y "15 km" de su metrópolis, en la región francesa de Gironda (suroeste), informó este domingo su alcalde, Thomas Cazenave, que no prevé evacuarla.

En los muelles de la ciudad un humo anaranjado oscurecía el cielo el domingo al amanecer, con un fuerte olor a quemado en las calles.

"La situación sigue siendo muy desfavorable" en el frente de Gironda, mundialmente famoso por sus viñedos, pero también en las Landas (suroeste) y el Var (sureste), afirmó el domingo el ministro del Interior Laurent Nuñez en X.

Miles de bomberos exhaustos, ayudados por 1.500 militares y 1.200 policías, combatieron las columnas de fuego que devoran casi todo a su paso y forzaron el cierre de una gran autopista y la interrupción de los trenes al sur de Burdeos.

Más de 50.000 personas adicionales tuvieron que abandonar sus casas cerca de Burdeos, lo que eleva los evacuados a más de 220.000 únicamente por este fuego que ha arrasado 42.000 hectáreas, anunciaron las autoridades este domingo.

Aurore Vigreux, una abogada de 38 años que vive en Le Barp, se ha refugiado en casa de su exmarido con su hija y varios animales: un perro, dos conejos y un gato.

Las llamas y los vientos han obligado a cerrar la carretera principal A63 que conecta Burdeos con la frontera española, informaron las autoridades regionales.

La compañía ferroviaria SNCF también detuvo parte del tráfico.

"Un fuego impredecible"

El calor causa remolinos que han convertido el incendio forestal en "errático e incontrolable", dijo el capitán de bomberos Nicolás Braz.

Cestas, un municipio de 17.000 habitantes cerca de la ciudad de Burdeos, "está afortunadamente desierto", declaró su alcalde, Jérôme Steffe, en BFMTV.

Otro incendio sigue muy activo en el departamento del Var. Ya ha recorrido más de 3.000 hectáreas en cinco días.

Las llamas también se consumen desde hace días un sector de la turística isla de Córcega.