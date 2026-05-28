Donald Trump confirma su intención de asistir a las Finales de la NBA para presenciar el regreso de los Knicks a la instancia decisiva

Fanáticos de los Knicks celebrando fuera del Madison Square Garden el 10 de mayo de 2026.William Volcov / Brazil Photo Press via AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 28 de mayo, 2026

El resurgimiento del baloncesto en la ciudad de Nueva York ha captado la atención del epicentro político de la nación.

Este miércoles, el presidente Donald Trump confirmó que tiene previsto asistir a uno de los compromisos de las Finales de la NBA que comenzarán la próxima semana.

El anuncio se produce en el marco de la histórica clasificación de los New York Knicks, franquicia que ha sellado su pasaporte a la última instancia del baloncesto profesional por primera vez en 27 años.

Durante la reunión de gabinete celebrada en el Ala Oeste de la Casa Blanca, el mandatario reveló que su intención original era presenciar el quinto encuentro de la serie en el Madison Square Garden.

Sin embargo, la contundencia de la escuadra neoyorquina obligó a modificar la agenda presidencial tras liquidar su eliminatoria de manera invicta frente a los Cleveland Cavaliers el pasado sábado por la noche.

"Iba a ir el miércoles, pero cerraron la serie muy rápido", explicó Trump al ser interrogado por la prensa respecto a sus planes de asistencia para apoyar al equipo de su ciudad natal.

El fin de una larga sequía en el Madison Square Garden

La clasificación de los Knicks representa un hito de proporciones mayúsculas para una de las fanaticadas más leales del deporte estadounidense, la cual no veía a su equipo disputar las Finales de la NBA desde el año 1999.

Trump empatizó con el sentir de los seguidores de la Gran Manzana al recordar que el equipo ha "sufrido verdaderamente durante años", pero celebró que finalmente estén "haciendo las cosas bien".

El boleto de los Knicks se obtuvo tras propinar una barrida implacable a los Cavaliers en las finales de la Conferencia Este.

El desempeño del conjunto no solo destaca por romper una sequía de 27 años sin llegar a las finales, sino también por el carácter histórico de su dominio en la cancha: el equipo ha superado a sus rivales previos —Atlanta, Filadelfia y Cleveland— por un margen combinado de 262 puntos, estableciendo la mayor diferencia de anotación registrada en cualquier periodo de 11 partidos en toda la historia de la NBA.

El jefe de Estado dirigió además palabras de reconocimiento hacia el propietario de la arena y de la franquicia, enfatizando la buena gestión de la directiva. "Jim Dolan es un gran tipo", apuntó el presidente.

"Él es, como saben, dueño y encargado del Madison Square Garden. Está teniendo un buen año. Vaya, qué equipo. Ganaron todos sus partidos. Tienen algunos grandes jugadores. Creo que iré a uno de los juegos. Fui invitado por numerosas personas y por Jim. Y creo que iré. Es grandioso verlo", dijo.

El deporte como pilar de la agenda presidencial

Las Finales de la NBA arrancarán en la metrópoli neoyorquina el próximo miércoles, donde los Knicks se medirán ante el campeón de la Conferencia Oeste, el cual se definirá entre el Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs.

La proyectada presencia del mandatario en la serie por el campeonato se suma a una serie de apariciones públicas en grandes espectáculos deportivos, un área que la actual administración ha colocado en un lugar prioritario dentro de la agenda de identidad nacional.

Más allá de su asistencia recurrente a compromisos de la NFL y carteleras de la UFC, el Gobierno federal ha mantenido una postura firme en torno al deporte estadounidense, promoviendo el ordenamiento de los derechos de imagen (NIL) en el atletismo universitario y defendiendo de forma constante la integridad y la justicia competitiva dentro de las categorías de deportes femeninos.