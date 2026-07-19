JD y Usha Vance anuncian el nacimiento de su cuarto hijo, Alec Neel Vance

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 19 de julio, 2026

La familia vicepresidencial de los Estados Unidos está de enhorabuena. El vicepresidente JD Vance y la segunda dama, Usha Vance, anunciaron este domingo el nacimiento de su cuarto hijo, un niño al que han nombrado Alec Neel Vance.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado oficial publicado en la red social X, en el que la pareja expresó su gratitud y alegría por el nuevo integrante del hogar.

"Estamos emocionados de anunciar que nuestro hijo, Alec Neel Vance, nació esta mañana. Usha y el bebé están felices y sanos, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermanito", señala la declaración compartida por el matrimonio.

El vicepresidente y su esposa hicieron extensivo su agradecimiento a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, por la atención profesional brindada durante el parto y la recuperación.

Un hito inédito en la historia política moderna

El nacimiento de Alec Neel Vance marca un precedente significativo en la historia institucional del país, al convertirse en el primer hijo nacido de un vicepresidente en ejercicio en la era moderna.

Para encontrar un antecedente similar en los registros de Washington, es necesario remontarse 156 años atrás, cuando Schuyler Colfax Jr. —vicepresidente durante la administración de Ulysses S. Grant— y su esposa Ellen celebraron el nacimiento de su hijo Schuyler Colfax III en 1870.

El matrimonio Vance, unido desde 2014, cuenta ya con tres hijos mayores: Ewan, de 9 años; Vivek, de 6; y Mirabel, de 4. La llegada del nuevo integrante refuerza la imagen de la familia como un firme referente de los valores familiares tradicionales en el centro del poder político de la nación.

Una reflexión familiar sobre la fe y la vida

El proceso que llevó a la llegada del cuarto hijo de la pareja estuvo marcado por reflexiones personales profundas que el propio vicepresidente abordó en su libro Communion: Finding My Way Back to Faith.

Según relató el mandatario, tras años de insistir sobre la posibilidad de ampliar la familia, su esposa se mostraba reticente debido a la exposición pública que conllevaba el ascenso político a nivel nacional.

Sin embargo, las perspectivas cambiaron tras los trágicos acontecimientos que rodearon la muerte del activista conservador Charlie Kirk el otoño pasado. Tras acompañar los restos de Kirk a Arizona, las palabras de su viuda, Erika Kirk, sobre el deseo de haber tenido más hijos impactaron profundamente a la pareja.

"Algo cambió para Usha y, no mucho tiempo después de enterrar a mi amigo, quedó embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño. Nos robaron una vida, pero nos dieron otra", escribió Vance.

Por su parte, en una entrevista concedida al programa CBS Sunday Morning, Usha Vance calificó las reflexiones de Erika Kirk como "muy poderosas" y "ciertamente muy conmovedoras para ambos".

La segunda dama aclaró que, si bien no fue el factor decisivo único, "llegó en medio de una conversación que ya estábamos teniendo", abriendo definitivamente la puerta a la llegada de su nuevo hijo.