'La Odisea' debuta con 120 millones de dólares y firma el mejor estreno de acción real del año

Publicado por Diane Hernández 19 de julio, 2026

La nueva adaptación de La Odisea, dirigida por el ganador del Oscar Christopher Nolan, arrancó con fuerza en la taquilla norteamericana al recaudar 120 millones de dólares durante su primer fin de semana, muy por encima de las estimaciones iniciales que situaban su debut entre los 80 y los 100 millones. A nivel mundial, la cinta alcanzó aproximadamente 257,8 millones de dólares, convirtiéndose en el mejor estreno de la carrera de Nolan y en el mayor lanzamiento de una película para adultos (clasificación R) de Universal.

Un estreno que desafía las previsiones

El desempeño de La Odisea resulta especialmente llamativo porque se trata de una producción de casi tres horas de duración y con clasificación R (para mayores de 17 o 18 años, según el mercado), dos factores que normalmente limitan el potencial de una película durante su estreno.

Aun así, el filme superó con holgura las previsiones de la industria y se convirtió en el mejor estreno de una película de acción real en 2026 en Estados Unidos, superando a Michael, la cinta biográfica sobre Michael Jackson que había inaugurado con 97 millones de dólares y posteriormente superó los 1.000 millones de recaudación mundial.

Crítica y público responden con entusiasmo

El sólido arranque en taquilla ha estado acompañado por una recepción muy favorable tanto de la crítica como del público.

La película obtuvo una calificación A en CinemaScore y un 97 % de aprobación de la audiencia en Rotten Tomatoes, indicadores que suelen anticipar una buena permanencia en cartelera gracias al boca a boca.

Además, La Odisea fue filmada íntegramente con cámaras IMAX desarrolladas especialmente para la producción, un elemento que impulsó las ventas de entradas en formatos premium y contribuyó al fuerte desempeño internacional.

Christopher Nolan confirma su condición de marca propia

Tras el éxito de Oppenheimer, Nolan vuelve a demostrar que es uno de los pocos directores capaces de convertir una historia original —o, en este caso, una adaptación literaria clásica— en un gran acontecimiento cinematográfico.

Con este estreno, el cineasta británico firma el mejor lanzamiento global de su carrera, superando incluso los registros iniciales de The Dark Knight Rises y consolidándose como uno de los nombres más rentables de Hollywood.