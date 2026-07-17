Trump culpa a Canadá por el humo de los incendios forestales y afirma que el costo será incorporado a los aranceles

Publicado por Joaquín Núñez 17 de julio, 2026

Donald Trump apuntó contra Canadá por el humo de los incendios forestales que ha deteriorado la calidad del aire en distintas regiones de Estados Unidos. A través de su cuenta de Truth Social, el presidente se refirió a una "negligencia deliberada" por parte del Gobierno de Mark Carney y aseguró que el impacto económico de esa contaminación deberá sumarse a los aranceles que su Administración aplica al país vecino.

En su red social, Trump acusó a Ottawa de no gestionar adecuadamente sus bosques y de permitir que una situación que, según afirmó, se repite todos los años termine afectando a millones de estadounidenses.

"Hacemos responsable a Canadá por no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que hay en ellos, lo que provoca que Estados Unidos se vea invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado y nocivo para la salud, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable. Llamaré al primer ministro durante el día para averiguar qué van a hacer al respecto. ¡El costo es incalculable! Canadá se ha negado a llevar a cabo tareas básicas de manejo forestal y remoción de residuos, a sabiendas de que tal negativa conduciría precisamente a este resultado", escribió el presidente.

"Se trata de una negligencia deliberada, que se está convirtiendo en un fenómeno anual y le cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares; el costo de esta contaminación debe, necesariamente, sumarse a los aranceles que Canadá paga actualmente", añadió.

Las declaraciones llegan en medio de una intensa temporada de incendios forestales en Canadá. Cientos de focos permanecen activos en distintas regiones del país, especialmente en Ontario, Manitoba y Saskatchewan, mientras las altas temperaturas y las condiciones secas han favorecido la propagación del fuego. El humo ha cruzado la frontera y deteriorado la calidad del aire en amplias zonas del norte y el este de Estados Unidos.

Entre las ciudades más afectadas en los últimos días figuran Chicago, Nueva York, Washington DC y Filadelfia, donde las autoridades emitieron alertas por la mala calidad del aire y recomendaron limitar las actividades al aire libre, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La situación sigue generando preocupación de cara a la final de la Copa Mundial de la FIFA, que disputaran España y Argentina en el MetLife Stadium que comparten Nueva York y Nueva Jersey. El evento sera totalmente al aire libre, debido a que el estadio no cuenta con techo retráctil.