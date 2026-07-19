Hazaña histórica de España: la Roja supera a Argentina en la prórroga y conquista su segundo Mundial

Ferran Torres celebra el gol que le terminó dando el título a la selección española.FRANCK FIFE / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 19 de julio, 2026

El trono del fútbol internacional tiene un nuevo dueño. La selección de España se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras vencer por 1-0 a Argentina en una intensa final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente impuso su estilo de control y solvencia defensiva a lo largo de 120 minutos de batalla, consolidando un torneo memorable en el que apenas concedió un solo tanto en siete compromisos.

El encuentro mantuvo un dominio territorial constante por parte de los campeones de Europa, que chocaron repetidamente contra la férrea estructura defensiva argentina y la figura del guardameta Emiliano Martínez.

Argentina, que había alcanzado la cita decisiva tras épicas remontadas frente a Egipto e Inglaterra en las rondas de eliminación directa, resistió los embates de La Roja apelando al oficio y al talento de Lionel Messi.

El rumbo táctico del partido sufrió una alteración determinante en el tiempo de descuento del tiempo reglamentario. El centrocampista argentino Enzo Fernández vio la segunda tarjeta amarilla tras cometer una dura entrada sobre el joven defensor español Pau Cubarsí, dejando a la Albiceleste con diez futbolistas sobre el césped para afrontar el tiempo suplementario.

Con ventaja numérica, el conjunto español acentuó su acoso sobre un rival atrincherado cerca de su área. La insistencia española encontró su recompensa al inicio de la segunda mitad de la prórroga. Una brillante asistencia de cabeza de Nico Williams habilitó en el área a Ferran Torres, quien había ingresado desde el banquillo para definir con precisión con un remate cruzado que batió la portería argentina y selló el triunfo definitivo.

A lo largo del certamen disputado en suelo norteamericano, España sofocó a sus rivales mediante una posesión fluida y una sólida estructura defensiva que no concedió fisuras en los momentos de máxima exigencia.

Argentina batalló hasta el último suspiro en busca de mantener la corona obtenida en la edición anterior, pero la inferioridad numérica y el desgaste físico terminaron por descarrilar sus aspiraciones frente al empuje del conjunto europeo.

Con información de AFP.