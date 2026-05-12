Trump le da el visto bueno a una fórmula Vance-Rubio para 2028: "Es un Dream Team"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump se pronunció positivamente este lunes sobre la posibilidad de que el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubi o integren la fórmula republicana en las elecciones presidenciales de 2028.

Durante una cena en el Jardín de las Rosas con autoridades de las fuerzas del orden, en el marco de la Semana Nacional de la Policía, Trump dijo que la dupla Vance-Rubio, sin meterse en el orden, era “soñada” para las próximas elecciones generales.

"¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio? Muy bien. Suena como una buena fórmula", dijo el mandatario. Acto seguido aclaró que no estaba oficializando un respaldo: "Por cierto, sí creo que ese es un equipo soñado. Pero estos son detalles menores. Eso no significa que tengan mi respaldo bajo ninguna circunstancia".

Aun así, agregó que la combinación "suena como candidato presidencial y candidato a la vicepresidencia".

La escena resume bien la clásica táctica de Trump, a quien le gusta enfrentar a políticos de su círculo cercano en sus proyecciones políticas, en este caso, para elegir un sucesor. Vance, instalado en la vicepresidencia, suele aparecer como el sucesor natural dentro del trumpismo. Sin embargo, Rubio ha ido ganando peso por su propio camino: además de comandar el Departamento de Estado y liderar éxitos en política exterior en el segundo mandato de Trump, ha asumido funciones de asesor interino de seguridad nacional y se ha consolidado como uno de los hombres con más responsabilidades en la Administración. El propio Trump lo elogió en marzo y dijo a la prensa que cree que Rubio "va a pasar a la historia como el mejor secretario de Estado".

Ese ascenso político de Rubio explica por qué la pregunta sobre una eventual interna entre ambos sigue circulando entre estrategas y operadores republicanos. Por ahora, ninguno de los dos ha admitido planes para 2028 y los dos repiten que su prioridad es la gestión actual.

Rubio, que ya intentó llegar a la Casa Blanca en 2016 y se bajó tras perder las primarias frente a Trump, dijo en diciembre a Vanity Fair que sería "una de las primeras personas en apoyar" a Vance si el vicepresidente decide lanzarse oficialmente.

El estratega republicano Brian Seitchik, que trabajó en las campañas presidenciales de Trump de 2016 y 2020, considera que este tipo de gestos no son improvisados. Sostuvo que el presidente vive midiendo "cómo se siente la gente sobre Marco frente a Vance" y recordó que generar competencia entre subordinados es algo que el mandatario "valora", una dinámica que, dijo, cualquiera que haya visto el programa The Apprentice reconoce de inmediato.

Por ahora, la única certeza es que el propio Trump volvió a poner los nombres sobre la mesa en un acto público y que su respaldo, sin dudas, podría decidir quién será el candidato del GOP en 2028.