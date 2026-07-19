Marco Rubio y el presidente libanés Joseph Aoun se reunieron en la Casa Blanca

Publicado por AFP 19 de julio, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este domingo en Washington con el presidente libanés, Joseph Aoun, informó un funcionario del Departamento de Estado a la AFP.

Aoun, que llegó el sábado a la capital estadounidense, tiene previsto reunirse con su homólogo Donald Trump el martes, según un comunicado de la presidencia libanesa.

La primera reunión en casi 20 años

Se trata de la primera reunión de un presidente libanés y un mandatario estadounidense desde el encuentro de Michel Sleiman con Barack Obama en 2009 y tiene lugar en momentos en que las autoridades libanesas negocian la retirada de Israel de las zonas del sur de Líbano que ocupa desde la última guerra con Hezbolá.

Además de la cumbre bilateral en la Casa Blanca, Aoun se reunirá con varios funcionarios estadounidenses para analizar la situación en su país y las discusiones en marcha con Israel, según informó la presidencia el sábado.