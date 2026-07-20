El Ejército confirma la muerte de otro militar estadounidense mientras busca al soldado desaparecido tras el ataque iraní en Jordania

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de julio, 2026

El Pentágono anunció este domingo que las fuerzas estadounidenses que buscaban a un militar desaparecido tras un ataque iraní en Jordania recuperaron restos humanos sin identificar en el lugar del ataque, aunque las autoridades señalaron que el proceso de identificación aún no ha concluido. En un incidente separado, el ejército confirmó que otro militar estadounidense murió el 18 de julio en el norte de Irak mientras participaba en la detonación controlada de municiones sin explotar pertenecientes a un dron de ataque iraní derribado. Un segundo miembro del servicio sufrió heridas leves y continúa recibiendo atención médica.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) indicó que mantiene en reserva las identidades tanto del personal fallecido como del militar desaparecido hasta que sus familiares hayan sido notificados oficialmente. El sábado, el organismo militar informó que dos militares estadounidenses murieron y otro permanece desaparecido después de que ataques iraníes alcanzaran el viernes dos bases militares estadounidenses en Jordania. Asimismo, el New York Times informó que varios helicópteros del ejército estadounidense fueron gravemente dañados por los ataques, mientras que el comando añadió que, si bien otros cuatro militares estadounidenses fueron evacuados por vía médica a hospitales en Jordania tras los ataques, estos ya fueron dados de alta, mientras que varios efectivos que sufrieron heridas leves recibieron tratamiento y regresaron al servicio activo.

“Por respeto a las familias, el CENTCOM no divulgará información adicional, incluidas las identidades de los guerreros caídos, hasta que hayan transcurrido 24 horas desde que se haya notificado a los familiares más cercanos”, señaló el comando en un comunicado publicado en redes sociales.

En una breve entrevista telefónica con el medio NewsNation, el presidente Donald Trump rindió homenaje a los militares fallecidos, afirmando que murieron “al servicio de nuestro país”, y reiteró que el principal objetivo de su administración sigue siendo “no permitir nunca que Irán tenga un arma nuclear”.