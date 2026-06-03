Primaria republicana en Iowa: el empresario 'MAHA' Zach Lahn arrebata al congresista Feenstra, respaldado por Trump, la candidatura a gobernador por menos de un punto

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de junio, 2026

¿En Iowa se cortó la extraordinaria racha del presidente Donald Trump en las primarias republicanas? Técnicamente, podría decirse que sí, porque su candidato cayó por algunas décimas porcentuales, pero la realidad en el estado es más compleja que eso.

El empresario Zach Lahn, identificado con el movimiento Make America Healthy Again (MAHA) que impulsa el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., se impuso este martes por un margen mínimo al representante federal Randy Feenstra, quien partía como favorito tras recibir el respaldo del presidente Donald Trump en la recta final de la campaña. La victoria de Lahn ocurrió justo después de que Ashley Hinson y Mariannette Miller-Meeks, ambas candidatas de Trump, se impusieran en las primarias republicanas para el Senado y la Cámara Baja federales en Iowa.

Según datos recogidos por NBC News, con el 98% del voto esperado escrutado, Lahn alcanzó el 37,8% frente al 37% de Feenstra, una diferencia inferior a un punto porcentual. A su vez, el ex funcionario estatal Adam Steen quedó tercero, con cerca del 15%. La normativa de Iowa exige que el ganador supere el 35%; de lo contrario, la nominación se habría definido en una convención estatal. Aunque las cadenas aún no han proyectado oficialmente el resultado, el vocero de campaña de Feenstra, Billy Fuerst, confirmó al propio NBC News que el congresista aceptó la derrota ante su adversario.

El resultado supone la segunda derrota en una primaria de este ciclo de medio término para un candidato respaldado por Trump, después de la caída el mes pasado de Brenda Wilson frente al senador estatal Greg Goode en Indiana, según reseñaron The Hill y Iowa Capital Dispatch. Sin embargo, un estratega del entorno del mandatario, citado por NBC News, atribuyó la derrota más a las debilidades del propio Feenstra que a un castigo al presidente.

La carrera, además, tampoco representa una ruptura con la línea conservadora dominante en Iowa: tanto Lahn como Feenstra se presentaron como aliados de la agenda trumpista. El ganador se alineó con el movimiento MAHA, sumó el respaldo del exrepresentante Steve King —referente del ala más dura del GOP en el estado— y se vio favorecido por una campaña externa que retrató a Feenstra como demasiado débil con la inmigración, el tema de conversación más importante para muchos votantes MAGA.

Lahn enfrentará en noviembre al demócrata Rob Sand, actual auditor estatal y único cargo demócrata electo a nivel estatal en Iowa. Sand, sin rival en su primaria, lleva semanas concentrado en la campaña general con un discurso antiestablishment. Los republicanos defienden la gobernación tras la decisión de Kim Reynolds de no buscar un tercer mandato.