Tras respaldar a su candidata en Carolina del Sur, Trump se mete de lleno en las primarias republicanas de Iowa y Oklahoma

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 31 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump amplió su intervención en las primarias republicanas para gobernador, respaldando a Randy Feenstra en Iowa y a Mike Mazzei en Oklahoma, un día después de haber dado su apoyo a la vicegobernadora de Carolina del Sur, Pamela Evette —movida que dejó en fuera de juego a la congresista Nancy Mace, otrora aliada del mandatario.

En Iowa, cuya primaria se celebra el martes, Trump describió a Feenstra como "MAGA de pies a cabeza" y aseguró que "luchará incansablemente" por el estado en temas como la economía, la seguridad fronteriza y el apoyo a las fuerzas del orden. Feenstra compite contra otros cuatro republicanos para reemplazar a la saliente gobernadora Kim Reynolds, quien optó por no buscar un tercer mandato.

En Oklahoma, donde la primaria es el 16 de junio, Trump fue igualmente contundente con Mazzei, exsenador estatal: "Mike Mazzei tiene mi Respaldo Completo y Total para ser el próximo gobernador de Oklahoma. ¡NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!", escribió en redes sociales. Mazzei competirá contra el fiscal general estatal Gentner Drummond, el exlíder de la Cámara estatal Charles McCall y el exsecretario de seguridad pública Chip Keating para reemplazar al gobernador Kevin Stitt, quien concluye su segundo mandato.