Trump respalda al conservador De la Espriella frente al "marxista" Cepeda en las elecciones colombianas: "Muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de junio, 2026

El presidente Donald Trump dio este lunes su "respaldo completo y total" al candidato conservador colombiano Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo, e instó al electorado a apoyarlo en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en la que se enfrentará al senador del oficialismo Iván Cepeda, al que calificó de "marxista de la izquierda radical".

En un extenso mensaje publicado en sus redes, Trump felicitó a 'el Tigre' De la Espriella —un apodo que se popularizó en la actual campaña electoral— por lo que describió como una "victoria decisiva". El mandatario estadounidense, además, presentó al candidato conservador como un "líder inteligente, fuerte y duro" y aseguró que el abogado penalista, devenido en outsider político, “lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama, igual que yo lo hago por los Estados Unidos de América".

El presidente subrayó que el desenlace del balotaje colombiano tendrá consecuencias directas en las relaciones entre Washington y Bogotá.

"Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos", dijo Trump, quien se ha acostumbrado a respaldar a candidatos conservadores en elecciones latinoamericanas.

Trump también enumeró las áreas en las que, a su juicio, De la Espriella podría tener un éxito "tremendo" como presidente: hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, frenar la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas y "restaurar la ley y el orden". El mensaje encaja con el programa que el propio candidato colombiano viene defendiendo, inspirado abiertamente en los modelos de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, y que incluye la construcción de megacárceles de máxima seguridad, una reducción drástica del Estado y una alianza renovada con Estados Unidos.

El mandatario justificó su respaldo aludiendo al apoyo político que De la Espriella le ha proporcionado a lo largo de los años. "Debido a sus tremendos logros en la vida y a su apoyo político hacia mí, en lo personal, es un honor para mí dar a Abelardo mi respaldo completo y total", escribió el presidente y culminó: "'El Tigre' Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia".

El espaldarazo a De La Espriella llega en un momento favorable para el conservador. Una encuesta de AtlasIntel para Revista Semana publicada este 2 de junio —firma que más se acercó al resultado de la primera vuelta— sitúa a De la Espriella con un 50,3 % de la intención de voto para el balotaje, frente al 42,6 % de Cepeda. Apenas un 7,1 % de los consultados se inclina por el voto en blanco, nulo o aún no decide.

El choque entre ambos perfila una segunda vuelta de máxima polarización y peligro de violencia en el país sudamericano. Cepeda, candidato del Pacto Histórico —la coalición del presidente saliente Gustavo Petro—, es un senador con una larga trayectoria de cercanía con sectores guerrilleros y de defensa abierta del régimen de Nicolás Maduro y del castrismo, a quien sus críticos describen como aún más a la izquierda que el actual mandatario colombiano, también exguerrillero. Frente a él, De la Espriella encarna la apuesta del voto duro de la derecha colombiana por importar un modelo Bukele-Milei-Trump. El 21 de junio se definirá el futuro próximo de Colombia.