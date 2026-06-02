Encrucijada demócrata: el Partido Azul se juega su esencia en las primarias

Publicado por Israel Duro 2 de junio, 2026

El Partido Demócrata afronta unas primarias en las que está en juego mucho más que el nombre del candidato que pugnará en nombre de la formación por conseguir un cargo en las midterms. Lo que está sobre la mesa es la elección de su esencia política misma, con un giro hacia posturas radicales de izquierda o incluso la ruptura con el Green New Deal que Joe Biden y gobernadores como Gavin Newsom convirtieron en bandera.

Una batalla que personajes como Graham Platner, con un discurso extremista y con el apoyo de otros radicales del partido están convirtiendo en un debate nacional.

Candidatos radicales, un peligro para el partido más allá de las midterms

Más allá del riesgo del que alertan demócratas moderados y analistas sobre si la elección de perfiles tan radicalizados serían un regalo para los republicanos en las elecciones, el hecho en sí de que la mayor parte del electorado demócrata opte por estos candidatos es una elección de la línea para el partido.

Porque son demócratas de perfil más radical, como The Squad de Alexandria Ocasio-Cortez o Zohran Mamdani, los que están apoyando y lanzando a la nueva hornada de extremistas como Platner.

Guerra Civil en el Partido Demócrata en NY: Mamdani pone a prueba su fuerza

Precisamente el alcalde de Nueva York se encuentra en el ojo del huracán por su respaldo a la socialista Darializa Avila Chevalier para tratar de arrebatar su escaño al representante Adriano Espaillat.

Una decisión que busca poner a prueba los cimientos del Partido Azul en el Empire Estate y medir su propia influencia, toda vez que incluso el presidente estatal de la formación, Jay Jacobs ha calificado el movimiento como "un error":

"Creo que es un error. Cuando se tiene a un buen titular, hay que seguir confiando en él. Espaillat es un congresista excelente. He oído a mucha gente de la comunidad hispana y, en general, que está molesta porque se va a presentar contra Espaillat".

El dogma demócrata de la Agenda Verde, a prueba en California

No es la única línea roja en juego. El candidato a gobernador por California y favorito, según las encuestas, Xavier Becerra, se atrevió a poner en duda el santo grial de la energía verde, en especial en lo referente a los vehículos eléctricos y el petróleo.