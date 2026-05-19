Trump respalda a Ken Paxton en la carrera por el Senado de Texas y asesta un duro golpe a la reelección de John Cornyn

Publicado por Carlos Dominguez 19 de mayo, 2026

En una decisión de última hora que sacude las primarias republicanas de Texas, el presidente Donald Trump anunció este martes su respaldo al fiscal General del estado, Ken Paxton, en la contienda por el escaño del Senado.

El endorsement llega apenas una semana antes de la segunda vuelta republicana del 26 de mayo, donde Paxton se enfrenta al senador titular John Cornyn, favorito de la dirigencia tradicional del partido.

A través de Truth Social, Trump escribió: "Ken es un verdadero Guerrero MAGA que SIEMPRE ha entregado por Texas y continuará haciéndolo en el Senado de los Estados Unidos… John Cornyn es un buen hombre, y trabajé bien con él, pero no me apoyó cuando los tiempos fueron difíciles y, a pesar de haber tenido la Economía Más Exitosa en la Historia de nuestro País durante mi Primer Mandato…"

"Ken Paxton ha pasado por muchas cosas, en muchos casos, muy injustamente, pero es un Luchador, y sabe cómo GANAR", añadió.

Trump rompe su silencio y elige bando en la recta final

El anuncio sorprende porque Trump había evitado tomar partido durante meses pese a intensas presiones de ambos bandos. Apenas el lunes, Cornyn había declarado que "el barco ya había zarpado" respecto a un posible apoyo del presidente.

Paxton, quien impulsó los esfuerzos de Trump para revertir los resultados de las elecciones de 2020, es visto por la base trumpista como un "verdadero creyente". Cornyn, por su parte, representa al ala más moderada del partido y ha tenido fricciones con Trump en varios momentos.

Las encuestas más recientes muestran una carrera extremadamente cerrada, por lo que el peso del endorsement presidencial podría resultar decisivo en un estado tan conservador como Texas.