EN VIVO: día de primarias clave en Texas, Georgia y Kentucky

Publicado por Joaquín Núñez 19 de mayo, 2026

Con Kentucky, Texas y Georgia como protagonistas, este martes 19 de mayo republicanos y demócratas definen primarias clave en diversos estados.

Con decenas de carreras a seguir, todos los ojos están puestos en algunas en particular: el desafío de Donald Trump a Thomas Massie en Kentucky, la segunda vuelta en Texas entre John Cornyn y Ken Paxton para definir el candidato al Senado y unas reñidas y costosas primarias republicanas en Georgia.

Además, los republicanos Alabama definen candidatos al Senado y gobernador. La decisión del senador Tommy Tuberville de buscar la gobernación, dejó la puerta abierta a una dura primaria republicano por sucederlo en el Senado.

17:49 Principales carreras a seguir en Alabama 23:50 19/05/2026 23:50 19/05/2026 Primarias republicanas al Senado: el congresista Barry Moore (respaldado por Donald Trump), compite con Steve Marshal, fiscal general del estado, y Jared Hudson, empresario y nominado para sheriff del condado de Jefferson en 2022. ​

​Primarias republicanas a gobernador: el senador Tommy Tuberville (respaldado por Donald Trump), compite con Ken McFeeters, agente de seguros.

17:41 Principales carreras a seguir en Georgia 23:47 19/05/2026 23:47 19/05/2026 Primarias republicanas al Senado. En una carrera a tres bandas, compiten el congresista Mike Collins, Derek Dooley, exentrenador respaldado por el gobernador Brian Kemp, y el congresista Buddy Carter. ​

​Primarias republicanas a gobernador: los dos principales candidatos republicanos son Rick Jackson, un empresario del sector de la salud, y Burt Jones, vicegobernador del estado. Ni Donald Trump ni Brian Kemp respaldaron en esta contienda. ​

Primarias demócratas a gobernador: ​Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, compite contra el exgobernador republicano, Geoff Duncan; Jason Esteves, exsenador estatal; Derrick Jackson, exrepresentante estatal; y Mike Thurmond, exdirector ejecutivo del condado de DeKalb. ​

​Elecciones a la Corte Suprema: dos jueces conservadores buscan la reelección, Charles Bethel y Sarah Warren. Se enfrentan a Miracle Rankin y Jen Jordan, respectivamente.

18:37 Principales carreras a seguir en Kentucky 23:39 19/05/2026 23:39 19/05/2026 Primarias republicanas al Senado, para suceder a Mitch McConnell. El congresista Andy Barr (respaldado por Donald Trump) se enfrenta a Daniel Cameron, exfiscal general del estado. ​

​Primarias republicanas en el cuarto distrito electoral de Kentucky: El congresista Thomas Massie se enfrenta al desafío de Ed Gallrein, agricultor y veterano de la Marina que cuenta con el respaldo de Donald Trump.

17:31 Principales carreras a seguir en Texas 23:34 19/05/2026 23:34 19/05/2026 Segunda vuelta de las primarias republicanas al Senado. El senador John Cornyn enfrenta al fiscal general, Ken Paxton. ​

​Segunda vuelta de las primarias republicanas a fiscal general. El congresista Chip Roy enfrenta Mayes Middleton, senador estatal.