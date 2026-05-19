EN VIVO: día de primarias clave en Texas, Georgia y Kentucky
Republicanos y demócratas eligen candidatos en todo el país. Thomas Massie busca sobrevivir el desafío de Donald Trump, Ken Paxton se enfrenta John Cornyn y los republicanos de Georgia definen candidatos al Senado y a gobernador.
Con Kentucky, Texas y Georgia como protagonistas, este martes 19 de mayo republicanos y demócratas definen primarias clave en diversos estados.
Con decenas de carreras a seguir, todos los ojos están puestos en algunas en particular: el desafío de Donald Trump a Thomas Massie en Kentucky, la segunda vuelta en Texas entre John Cornyn y Ken Paxton para definir el candidato al Senado y unas reñidas y costosas primarias republicanas en Georgia.
Además, los republicanos Alabama definen candidatos al Senado y gobernador. La decisión del senador Tommy Tuberville de buscar la gobernación, dejó la puerta abierta a una dura primaria republicano por sucederlo en el Senado.
Principales carreras a seguir en Alabama
- Primarias republicanas al Senado: el congresista Barry Moore (respaldado por Donald Trump), compite con Steve Marshal, fiscal general del estado, y Jared Hudson, empresario y nominado para sheriff del condado de Jefferson en 2022.
- Primarias republicanas a gobernador: el senador Tommy Tuberville (respaldado por Donald Trump), compite con Ken McFeeters, agente de seguros.
Principales carreras a seguir en Georgia
- Primarias republicanas al Senado. En una carrera a tres bandas, compiten el congresista Mike Collins, Derek Dooley, exentrenador respaldado por el gobernador Brian Kemp, y el congresista Buddy Carter.
- Primarias republicanas a gobernador: los dos principales candidatos republicanos son Rick Jackson, un empresario del sector de la salud, y Burt Jones, vicegobernador del estado. Ni Donald Trump ni Brian Kemp respaldaron en esta contienda.
- Primarias demócratas a gobernador: Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, compite contra el exgobernador republicano, Geoff Duncan; Jason Esteves, exsenador estatal; Derrick Jackson, exrepresentante estatal; y Mike Thurmond, exdirector ejecutivo del condado de DeKalb.
- Elecciones a la Corte Suprema: dos jueces conservadores buscan la reelección, Charles Bethel y Sarah Warren. Se enfrentan a Miracle Rankin y Jen Jordan, respectivamente.
Principales carreras a seguir en Kentucky
- Primarias republicanas al Senado, para suceder a Mitch McConnell. El congresista Andy Barr (respaldado por Donald Trump) se enfrenta a Daniel Cameron, exfiscal general del estado.
- Primarias republicanas en el cuarto distrito electoral de Kentucky: El congresista Thomas Massie se enfrenta al desafío de Ed Gallrein, agricultor y veterano de la Marina que cuenta con el respaldo de Donald Trump.
Principales carreras a seguir en Texas
- Segunda vuelta de las primarias republicanas al Senado. El senador John Cornyn enfrenta al fiscal general, Ken Paxton.
- Segunda vuelta de las primarias republicanas a fiscal general. El congresista Chip Roy enfrenta Mayes Middleton, senador estatal.
Trump respaldó a Ken Paxton sobre John Cornyn en Texas
El presidente realizó el anuncio con la votación ya en marcha. En su cuenta de Truth Social, aseguró que Paxton, fiscal general del estado, es un luchador que tiene lo necesario para ganar. Por su parte, reconoció a Cornyn como un buen senador, pero que "no me apoyó cuando los tiempos fueron difíciles".