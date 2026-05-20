NFL: Aaron Rodgers confirma que 2026 será su última temporada con los Pittsburgh Steelers

Publicado por Carlos Dominguez I afp 20 de mayo, 2026

Aaron Rodgers confirmó este miércoles que la próxima temporada será la última de su carrera en la NFL. El futuro miembro del Salón de la Fama jugará su temporada número 22 con los Pittsburgh Steelers.

"Sí, esto es todo", declaró Rodgers de forma contundente cuando le preguntaron si 2026 sería su año de despedida.

El cuatro veces MVP de la liga firmó esta semana un contrato de un año con los Steelers, equipo al que se unió en 2025. La decisión lo reúne nuevamente con su antiguo entrenador en Green Bay, Mike McCarthy, quien asumió como head coach del equipo en enero tras la salida de Mike Tomlin.

"Hay definitivamente un aspecto de círculo completo que despertó mi interés", dijo el quarterback de 42 años sobre su regreso con McCarthy.

Rodgers reconoció que tuvo "algunas dudas" sobre si volvería a jugar, pero una conversación con McCarthy lo convenció. "Se sintió diferente que el año pasado, porque ya conocía a algunos de los muchachos y al personal. Se sintió bien", explicó.