NFL: Aaron Rodgers confirma que 2026 será su última temporada con los Pittsburgh Steelers
El cuatro veces MVP de la liga firmó esta semana un contrato de un año con los Steelers, equipo al que se unió en 2025. La decisión lo reúne nuevamente con su antiguo entrenador en Green Bay, Mike McCarthy, quien asumió como head coach del equipo en enero tras la salida de Mike Tomlin.
Aaron Rodgers confirmó este miércoles que la próxima temporada será la última de su carrera en la NFL. El futuro miembro del Salón de la Fama jugará su temporada número 22 con los Pittsburgh Steelers.
"Sí, esto es todo", declaró Rodgers de forma contundente cuando le preguntaron si 2026 sería su año de despedida.
El cuatro veces MVP de la liga firmó esta semana un contrato de un año con los Steelers, equipo al que se unió en 2025. La decisión lo reúne nuevamente con su antiguo entrenador en Green Bay, Mike McCarthy, quien asumió como head coach del equipo en enero tras la salida de Mike Tomlin.
"Hay definitivamente un aspecto de círculo completo que despertó mi interés", dijo el quarterback de 42 años sobre su regreso con McCarthy.
Rodgers reconoció que tuvo "algunas dudas" sobre si volvería a jugar, pero una conversación con McCarthy lo convenció. "Se sintió diferente que el año pasado, porque ya conocía a algunos de los muchachos y al personal. Se sintió bien", explicó.
Una historia circular
El veterano mariscal de campo llegó a Pittsburgh en junio de 2025 tras una temporada decepcionante con los New York Jets. En su primer año con los Steelers lideró al equipo a los playoffs, aunque cayeron en la ronda de comodines ante los Houston Texans.
El propio McCarthy celebró la noticia este miércoles: "Todos en la organización estamos extremadamente emocionados. Creo que eso habla por sí solo y dice mucho de lo que ha logrado en su corto tiempo aquí", señaló el entrenador.
Con esta decisión, Rodgers pondrá fin a una carrera legendaria que incluye cuatro premios MVP (2011, 2014, 2020 y 2021) y un Super Bowl. La temporada 2026 marcará el cierre de uno de los capítulos más importantes en la historia de la NFL.