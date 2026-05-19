Renuncia un alto funcionario del Tesoro tras el polémico fondo para aliados de Trump investigados bajo Biden

Publicado por Joaquín Núñez 19 de mayo, 2026

El principal asesor jurídico del Departamento del Tesoro renunció a su cargo. La noticia llega apenas un día después de que el Departamento de Justicia (DOJ) anunciara la creación de un fondo contra la instrumentalización de la justicia de casi 1.800 millones de dólares para indemnizar a los aliados de Donald Trump investigados durante la Administración Biden.

Se trata de Brian Morrissey, quien fue confirmado para el puesto por el Senado en octubre de 2025. Su renuncia, primero informada por el New York Times, fue confirmada poco después de que la Administración Trump confirmara la creación del fondo, que llevó a la cancelación de la demanda de 10.000 millones de dólares que el presidente tenía vigente contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

En su carta de renuncia, el exfuncionario agradeció tanto al presidente Trump como al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Como asesor jurídico general, Brian Morrissey ha servido al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con honor e integridad. Le deseamos todo lo mejor en sus próximos proyectos”, le dijo a The Hill un portavoz del Departamento del Tesoro. Previamente, el funcionario ocupó diversos cargos en los Departamentos del Tesoro y de Justicia durante el primer mandato de Trump. Además, trabajó para Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema.

La propuesta del fondo fue criticada por legisladores demócratas y republicanos. Busca cubrir los gastos legales de aliados políticos, personas investigadas en causas vinculadas a Trump y potencialmente algunos de los acusados por el ataque al Capitolio del 6 de Enero. Por el momento, el DOJ no ha especificado quiénes son elegibles para acceder a este fondo.

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, fue consultado por el nuevo fondo y declaró lo siguiente: "No me entusiasma mucho. No sé muy bien cómo lo utilizarían, pero tengo entendido que acaba de anunciarse".

Por su parte, la senadora demócrata Elizabeth Warren resumió la propuesta como una "corrupción descomunal".

En cuanto al origen de los fondos para la iniciativa del DOJ, Politico informó que "el Departamento del Tesoro es responsable de crear una cuenta para el fondo, que se financiará con cargo al fondo federal de sentencias judiciales". Además, señalaron que el secretario del Tesoro (Bessent) debe" certificar los pagos que se ingresen en dicho fondo".