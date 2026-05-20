Primarias republicanas en Georgia: las dos elecciones clave pasan a segunda vuelta

Publicado por Joaquín Núñez 19 de mayo, 2026

Las primarias republicanas en Georgia terminaron con sus dos carreras clave encaminadas a una segunda vuelta. En la elección a gobernador, el vicegobernador Burt Jones y el empresario Rick Jackson avanzaron a la segunda vuelta, mientras que en la carrera al Senado quienes avanzaron fueron el congresista Mike Collins y el exentrenador Derek Dooley.

En el Peach State, si ningún candidato supera el 50% de los votos, los dos candidatos más votados avanzan a una segunda vuelta para medirse mano a mano. Por lo tanto, las primarias a gobernador y al Senado se definirán el próximo 16 de junio.

Primarias a gobernador: el candidato de Trump y un empresario del sector sanitario avanzaron a segunda vuelta

En las primarias republicanas a gobernador, ocho candidatos republicanos se presentaron para intentar suceder a Brian Kemp, el popular gobernador de Georgia.

Con el 80% de los votos contabilizados, el primer lugar fue para Burt Jones, vicegobernador del estado y el candidato respaldado por el presidente Donald Trump, quien obtuvo el 38%. El segundo puesto fue para Rick Jackson del sector de la salud que prácticamente financió su campaña, que sacó el 34%. Ambos pasaron las últimas semanas de campaña lanzando ataques cruzados.

Por detrás quedaron Brad Raffensperger, secretario de Estado local y un antiguo rival de Trump, que obtuvo el 15%; y Chris Carr, fiscal general del estado, que cosechó el 12%.

Burt Jones fue senador estatal 2013 entre y 2023, siendo el primer legislador estatal de Georgia en respaldar oficialmente la candidatura presidencial de Trump en 2016.

Antes de ingresar a la política, Jones fue un exitoso deportista universitario. Incluso segundo capitán del equipo de fútbol americano Georgia Bulldogs.

En 2022, fue electo como vicegobernador del estado y desde entonces ha trabajado en conjunto con el gobernador Kemp para avanzar su agenda en la Asamblea General.

En su plataforma aparecen propuestas como reducir el impuesto sobre la renta estatal, ampliar la libertad educativa, proteger los deportes femeninos y apoyar la agenda del presidente.

Trump respaldó a Jones en agosto de 2025. “Es un GUERRERO, un empresario de éxito, exjugador de fútbol americano de los Georgia Bulldogs, ganador del Campeonato de la SEC (¡conocido por su tenacidad!), y ahora, como vicegobernador, Burt ha demostrado que tiene el valor y la sabiduría necesarios para lograr grandes resultados en beneficio de la increíble gente de su maravilloso estado y de la nación”, expresó en Truth Social.

Si bien Jones era el favorito inicial a quedarse con la nominación, el sorpresivo ingreso de Jackson a la contienda cambió completamente la dinámica de las primarias. El empresario invirtió millones de dólares en anuncios digitales y de televisión, que rápidamente elevaron su nivel de conocimiento entre los votantes.

Jackson, fundador de Jackson Healthcare, se apoyó en sus orígenes humildes y éxito empresarial para empatizar con los votantes. En cuanto a su agenda, prometió convertir a Georgia en el estado más firme a la hora de deportar inmigrantes ilegales, reducir a la mitad el impuesto sobre la renta estatal en un plazo de cuatro años, reducir el gasto público innecesario y congelar las tasas de matrícula, alojamiento y manutención en las universidades públicas y las escuelas técnicas.

El empresario de 72 años se presenta como un “outsider” que no puede ser “comprado” por los “intereses especiales".

El ganador de la segunda vuelta se enfrentará a Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, quien logró evitar una segunda vuelta al obtener el 56% de los votos. En segundo lugar finalizó Jason Esteves, exlegislador estatal.

Collins o Dooley, ¿quién enfrentará a Jon Ossoff?

La otra carrera clave en Georgia era para definir qué republicano enfrentará a Jon Ossoff en la elección al Senado en noviembre. Junto con Michigan y Nuevo Hampshire, los republicanos ven a Georgia como una de las mejores oportunidades para ganar un escaño en el Senado.

En esta elección, Mike Collins y Derek Dooley avanzaron a la segunda vuelta.

Si bien Trump y Kemp intentaron trabajar en conjunto para unir su respaldo detrás del mismo candidato, no lograron llegar a un acuerdo. El gobernador del estado respaldó entonces a Dooley, abogado y entrenador de fútbol americano, mientras que el presidente optó por no apoyar a ningún candidato en las primarias. Kemp ha argumentado que Dooley, un “outsider”, sería el candidato con más posibilidades de vencer a Ossoff en noviembre.

Con el 90% de los votos contabilizados, el primer puesto en las primarias republicanas fue para Mike Collins, congresista y empresario de transporte, que obtuvo el 40% de los votos. En segundo lugar, quedó Dooley, con el 30%. El tercer puesto fue para el congresista Buddy Carter, con el 25%.

Collins se impuso mayoritariamente en los condados rurales, mientras que Dooley hizo lo propio en las zonas urbanas y suburbanas. Carter concentró la mayoría de su apoyo en los condados que abarcan su distrito.

Collins, camionero e hijo del excongresista Mac Collins, se presentó como un luchador defensor de la agenda MAGA, mientras que Dooley apeló también a la base de votantes de Kemp, con quien hizo campaña en diversas oportunidades.

Se espera que esta sea una de las elecciones más costosas del ciclo. Algunos analistas anticipan que podría incluso romper el récord de la elección al Senado más cara de la historia.

Corte Suprema: los conservadores retienen sus asientos

Además de las primarias partidistas, se desarrollaron dos elecciones a la Corte Suprema en Georgia, con los dos jueces conservadores reteniendo sus asientos. Charles Bethel derrotó a Miracle Rankin, 51% a 49%, mientras que Sarah Warren se impuso 59% contra el 41% de Jen Jordan.